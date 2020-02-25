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Двое белорусских школьников получили дипломы на международной олимпиаде по информатике

25.02.2020 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В финале Олимпиады Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике (Российская Федерация) двое из 34 участников минской площадки стали дипломантами «Innopolis Open». Об этом 42.TUT.BY сообщил тренер школьников по спортивному программированию, педагог дополнительного образования
ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Борунов.

Двое белорусских школьников получили дипломы на международной олимпиаде по информатике
Участники из Мозыря на Олимпиаде Университета Иннополис

23 февраля одновременно на пяти площадках в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Кременчуге прошел финал международной олимпиады «Innopolis Open» по информатике (организаторы — Университет Иннополис и Министерство образования и науки Республики Татарстан).

234 школьника из девяти государств: России, Боснии и Герцеговины, Кипра, Венгрии, Сербии, Армении, Киргизии, Беларуси, Украины — приняли официальное участие в соревновании. До того ребята прошли заочные отборочные этапы, в которых соревновались 2350 человек.

На минской площадке в Образовательном центре Парка высоких технологий собрались 34 финалиста из Бреста, Витебска, Гомеля, Минска, Могилева, Мозыря, Молодечно. Двое из них получили дипломы.

Одним из победителей соревнования стал Андрей Мищенко из ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» — он получил диплом I степени (5 место).

А призером соревнования был признан Сергей Процкий из ГУО «Лицей БГУ: диплом II степени, 29 место.

Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» ежегодно проводится по профилям математика и информатика. С 2019 года добавлен профиль по информационной безопасности. За 5 лет более 13 тысяч учащихся стали участниками Олимпиады из 83 регионов Российской Федерации и 10 стран СНГ. Участие в олимпиаде свободное и бесплатное.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В финале Олимпиады Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике (Российская Федерация) двое из 34 участников минской площадки стали дипломантами «Innopolis Open»....
 
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