ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раскрыты характеристики нового суперфлагмана Xiaomi

25.02.2020 11:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi в китайской социальной сети Weibo рассказал, когда представит новый флагманский смартфон — Redmi K30 Pro 5G. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Раскрыты характеристики нового суперфлагмана Xiaomi

Судя по опубликованному постеру, анонс девайса состоится в марте. Из изображения также становится ясно, что фронтальной камеры в экране устройства не будет. Вероятно, селфи-модуль «врежут» в верхнюю грань устройства — он будет выезжать из корпуса. С правой стороны — клавиши питания и регулировки громкости.

В Gizmochina предполагают, что экран на 6,6 дюйма выполнят по технологии OLED, а не LCD, как в обычном Redmi K30 (или Poco X2 в международной версии). Сканер отпечатков пальцев наверняка разместят под дисплеем, процессором может выступить топовый Snapdragon 865. В активе окажется и поддержка 5G-сетей. Объем оперативной памяти типа LPDDR5 пока не сообщается, а вот постоянного хранилища будет 256 ГБ. Емкость батареи — 4700 мАч (быстрая 33-ваттная зарядка).

Раскрыты характеристики нового суперфлагмана Xiaomi
Возможный дизайн Redmi K30 Pro

О камере пока также известно немного. Но основным фотомодуем наверняка станет Sony IMX686 на 64 Мп.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бренд Redmi компании Xiaomi в китайской социальной сети Weibo рассказал, когда представит новый флагманский смартфон — Redmi K30 Pro 5G. Об этом сообщает издание Gizmochina.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Двое белорусских школьников получили дипломы на международной олимпиаде по информатике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика