Раскрыты характеристики нового суперфлагмана Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi в китайской социальной сети Weibo рассказал, когда представит новый флагманский смартфон — Redmi K30 Pro 5G. Об этом сообщает издание Gizmochina.





Судя по опубликованному постеру, анонс девайса состоится в марте. Из изображения также становится ясно, что фронтальной камеры в экране устройства не будет. Вероятно, селфи-модуль «врежут» в верхнюю грань устройства — он будет выезжать из корпуса. С правой стороны — клавиши питания и регулировки громкости.

В Gizmochina предполагают, что экран на 6,6 дюйма выполнят по технологии OLED, а не LCD, как в обычном Redmi K30 (или Poco X2 в международной версии). Сканер отпечатков пальцев наверняка разместят под дисплеем, процессором может выступить топовый Snapdragon 865. В активе окажется и поддержка 5G-сетей. Объем оперативной памяти типа LPDDR5 пока не сообщается, а вот постоянного хранилища будет 256 ГБ. Емкость батареи — 4700 мАч (быстрая 33-ваттная зарядка).



Возможный дизайн Redmi K30 Pro

О камере пока также известно немного. Но основным фотомодуем наверняка станет Sony IMX686 на 64 Мп.

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