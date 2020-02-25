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Раскрыты характеристики нового суперфлагмана Xiaomi
25.02.2020 11:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Бренд Redmi компании Xiaomi в китайской социальной сети Weibo рассказал, когда представит новый флагманский смартфон — Redmi K30 Pro 5G. Об этом
Судя по опубликованному постеру, анонс девайса состоится в марте. Из изображения также становится ясно, что фронтальной камеры в экране устройства не будет. Вероятно, селфи-модуль «врежут» в верхнюю грань устройства — он будет выезжать из корпуса. С правой стороны — клавиши питания и регулировки громкости.
В Gizmochina предполагают, что экран на 6,6 дюйма выполнят по технологии OLED, а не LCD, как в обычном Redmi K30 (или
О камере пока также известно немного. Но основным фотомодуем наверняка станет Sony IMX686 на 64 Мп.
Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:
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Бренд Redmi компании Xiaomi в китайской социальной сети Weibo рассказал, когда представит новый флагманский смартфон — Redmi K30 Pro 5G. Об этом сообщает издание Gizmochina.
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