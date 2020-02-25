ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США назвали преимущества «странного» российского патрона

25.02.2020 16:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Российский патрон калибра 12,7×55 миллиметров является одним из самых странных боеприпасов, находящихся в активном использовании. Его преимущества назвали авторы американского издания The National Interest, пишет Lenta.ru.

В США назвали преимущества «странного» российского патрона
Источник: in.pinterest.com

Они отметили, что толстый, но при этом короткий корпус оптимизирован для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с низкой скоростью. По мнению журналистов, это делает патроны полезными для различных целей — в том числе позволяет поражать противника в современном бронежилете.

Патроны такого калибра используют при стрельбе из снайперских винтовок ВССК и револьверов РШ-12. Кроме того, издание отмечает и штурмовой автомат АШ-12, в котором также могут применяться эти патроны. Автомат отличается от традиционного огнестрельного оружия эргономическими особенностями.

В декабре 2019-го в США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовали в войне во Вьетнаме. После запуска АК-47 в производство было изготовлено более 75 миллионов единиц этого автомата в разных модификациях, что стало оружейным рекордом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский патрон калибра 12,7×55 миллиметров является одним из самых странных боеприпасов, находящихся в активном использовании. Его преимущества назвали авторы...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
МиГ-35 или Су-35. В США сравнили самые современные серийные самолеты России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика