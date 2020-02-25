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В Ираке замечен один из лучших пистолетов-пулеметов Второй мировой, о котором почти все забыли

25.02.2020 15:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В твиттере Calibre_Obscura появилось фото одного из наиболее совершенных пистолетов-пулеметов Второй мировой войны — итальянского Beretta MAB 38/49 четвертой модели. Это оружие интересно тем, что хотя оно было действительно хорошим, но в народной памяти практически не осталось.

Своим появлением Beretta MAB 38 обязан одному из талантливейших итальянских оружейников Тулио Маренгони, трудившемуся в концерне «Беретта». Конструктивно оно сильно напоминает немецкий MP40 — но явно лучше последнего в первую очередь благодаря удачному магазину с двухрядным выходом. 38-я модель стала самым популярным оружием Италии во Второй мировой, но не сделалась культовой, и сегодня большинство о нем не помнит.

Причина такой несправедливости, возможно, в том, что в итальянской армии вообще довольно пренебрежительно относились к пистолетам-пулеметам, предпочитая винтовки. А также в общей невысокой боевой эффективности армии Муссолини, которая редко одерживала громкие победы, так что и союзники, и противники привыкли относиться к мощи итальянского оружия пренебрежительно.

В результате факт владения пистолетом-пулеметом стал обозначать в вооруженных силах Италии принадлежность к элите: получить надежный и точный Beretta MAB 38 было непросто. Удачную конструкцию «беретты» со временем упрощали, однако на боевых качествах оружия это сказывалось слабо, до самого конца пистолет-пулемет оставался весьма совершенным оружием.

На снимке — послевоенная модель 38/49, отличавшаяся от оригинальной кнопочным предохранителем вместо флажкового.

 
 
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В твиттере Calibre_Obscura появилось фото одного из наиболее совершенных пистолетов-пулеметов Второй мировой войны — итальянского Beretta MAB 38/49 четвертой модели. Это...
 
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