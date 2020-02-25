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МиГ-35 или Су-35. В США сравнили самые современные серийные самолеты России

25.02.2020 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несмотря на принятие на вооружение в России истребителя пятого поколения Су-57, до насыщения этими самолетами воздушно-космических сил страны еще очень далеко. А до того момента самыми современными самолетами в российской авиации остаются машины поколения «4++» — Су-35 и МиГ-35. Американское издание Military Watch сравнило эти две машины.

МиГ-35 или Су-35. В США сравнили самые современные серийные самолеты России
Фото: nationalinterest.org

Су-35 состоит на вооружении с 2014 года и представляет собой развитие тяжелого истребителя завоевания господства в воздухе Су-27. Последний мог на равных бороться даже с самыми мощными самолетами НАТО вроде американских F-15 Eagle.

МиГ-35 поступил на вооружение позже — летом 2019 года. Этот самолет является версией более легкого МиГ-29, стоявшего на вооружении вместе с Су-27.

Су-35 использует радар «Ирбис-Э», который может обнаружить цель размером с истребитель на расстоянии в 400 километров, а малозаметный самолет — до 80 километров. МиГ-35 имеет более современную РЛС с активной фазированной решеткой, и, вероятно, способен находить вражеские цели на расстоянии свыше 400 километров.

Оба самолета используют различные типы ракет включая Р-37М класса «воздух-воздух» — Military Watch называет ее гиперзвуковой, способной развивать скорость до 6 Махов. В результате и МиГ-35, и Су-35 могут поражать всех потенциальных противников на огромном расстоянии, так как американские и китайские ракеты аналогичного класса имеют намного меньшую дальность. Против наземных целей самолеты могут использовать ракеты Х-31, Х-35 и Х-38.

Маневренность обоих истребителей выше всяких похвал. Самолеты оснащаются двумя двигателями с управляемым вектором тяги и являются, по сути, единственными платформами, имеющими такие возможности, кроме китайского J-10C.

Сверхманевренность является одним из важнейших преимуществ как МиГ-35, так и Су-35 перед их западными противниками. При этом в Су-35, в отличие от МиГ-35, ограниченно применяются стелс-технологии, что позволяет снизить его радиолокационную заметность более чем на 70 процентов.

МиГ-35 или Су-35. В США сравнили самые современные серийные самолеты России
Cу-35. Фото: army.lv/

По скорости оба самолета примерно равны — порядка 2,25 Маха, однако у Су-35 выше потолок и гораздо больше дальность полета, что позволяет действовать глубоко в тылу противника. Оба истребителя несут больше боеприпасов, чем предшественники — если Су-27 и МиГ-29 могли брать 8 и 6 ракет соответственно, то для Су-35 и МиГ-35 количество ракет равно уже 12−14 и 8.

Несмотря на то, что Су-35 представляется более мощным самолетом, у МиГ-35 также есть преимущества. По имеющейся информации, его эксплуатационные расходы на 20% ниже, чем у МиГ-29 — а это один из самых дешевых самолетов в эксплуатации. Это позволяет разворачивать значительно большее количество самолетов, чем Су-35, и обеспечивать постоянное их присутствие в воздухе.

Также меньший взлетный вес дает возможность использовать более короткие ВПП, что делает истребитель менее уязвимым к авиаударам противника.

У МиГ-35 и Су-35 много общего, заключает Military Watch, однако они нужны для выполнения разных функций и соответственно имеют разные преимущества. Су-35 полезен для сражений с элитой воздушных флотов противника, включая пятое поколение (F-22 Raptor), МиГ-35 может противостоять менее продвинутым машинам — таким как Rafale, Gripen-E, F-16V и F-18E.

Скорее всего, Россия будет уделять больше внимания более тяжелым Су-35, а это значит, что закупки МиГ-35 могут быть ограниченными, и его будут охотнее поставлять на экспорт.

 
 
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Несмотря на принятие на вооружение в России истребителя пятого поколения Су-57, до насыщения этими самолетами воздушно-космических сил страны еще очень далеко....
 
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