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В США показали, как новейший американский вертолет уничтожает «Армату»
27.02.2020 13:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Компания Bell Helicopter выпустила видео, а вернее, графику, демонстрирующую поражение перспективным разведывательно-ударным вертолетом Invictus новейших танков Т-14 и боевой машины пехоты Т-15. Об этом
Анимация демонстрирует боевые возможности вертолета, атакующего наземные цели, — новейшие основные боевые танки Т-14 и боевую машину пехоты Т-15, выполненные на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата».
Танки Т-14 и боевые машины пехоты Т-15 не поставлялись Россией на экспорт, поэтому видеоролик вызвал прогнозируемую негативную реакцию в Рунете. Отметим также, что недавно стало известно о планах российского Минобороны закупить примерно 500 танков Т-14 до 2027 года.
Показанный ролик — не первая демонстрация возможностей Bell 360 Invictus. В феврале мы уже
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Компания Bell Helicopter выпустила видео, а вернее, графику, демонстрирующую поражение перспективным разведывательно-ударным вертолетом Invictus новейших танков Т-14...
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