|
В одном из офисов Минска на входе измеряют температуру посетителей
27.02.2020 15:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В соцсетях появилась информация, что при входе в минский офис Huawei измеряют температуру посетителей. Как узнал 42.TUT.BY, это реально существующие меры предосторожности.
Пациентов с коронавирусом в Беларуси нет, но некоторые компании предпринимают меры безопасности, направленные на выявление заболевших людей. Например, в «Великом камне»
Министерство здравоохранения с 24 февраля
На брестском автовокзале из-за коронавируса
Житель Минска, который попросил не указывать его имени, рассказал, что он не смог пройти в офис Huawei, так как у него зафиксировали температуру тела выше 37 градусов.
— На ресепшене посетителей, которые идут в офис с утра, проверяют. И если температура больше 37, то не пускают. Да, <термометр> держит человек, причем у него две разные модели для сверки, — сообщил он.
В офисе Huawei нам не дали официального комментария. Но рассказали, что такие меры принимаются в рамках внутренней программы по защите от вируса в офисах компании в разных странах.
Напомним, что в Китае число зафиксированных случаев заражения коронавирусом становится
Накануне Еврокомиссия обязала страны Евросоюза предоставить национальные планы борьбы с распространением коронавируса. Все граждане России, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке должны будут пройти тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019, заявили в Роспотребнадзоре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях появилась информация, что при входе в минский офис Huawei измеряют температуру посетителей. Как узнал 42.TUT.BY, это реально существующие меры...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)