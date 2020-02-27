В Антарктиде нашли остров, который раньше скрывался подо льдом

Источник материала: IT.Tut.by

Науная экспедиция проекта THOR (Thwaites Offshore Research) обнаружила у берегов Антарктиды остров, который не указан на картах. И эта находка демонстрирует, насколько быстро континент меняется в результате изменения климата. Об этом сообщает журнал Nature.



Фото: Ги Бортолотто / THOR

Этот каменистый остров обнаружили во время плавания через залив Пайн-Айленд моря Амундсена. Хотя этот участок достаточно большой, чтобы его можно было обнаружить со спутника, до недавних пор его скрывал ледяной щит. Кроме того, немногие корабли заплывают так далеко на юг.

Исследователи не знают, как долго остров возвышался над уровнем моря, но вполне вероятно, что он стал заметен из-за изменения климата, так как в Западной Антарктиде тают ледники.

Это не первый случай, когда под растаявшим льдом обнаружился новый остров — такие прецеденты уже были зафиксированы в канадской Арктике и Гренландии.

Ученые отмечают, что займутся исследованием этого острова.