ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Антарктиде нашли остров, который раньше скрывался подо льдом

27.02.2020 16:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Науная экспедиция проекта THOR (Thwaites Offshore Research) обнаружила у берегов Антарктиды остров, который не указан на картах. И эта находка демонстрирует, насколько быстро континент меняется в результате изменения климата. Об этом сообщает журнал Nature.

В Антарктиде нашли остров, который раньше скрывался подо льдом
Фото: Ги Бортолотто / THOR

Этот каменистый остров обнаружили во время плавания через залив Пайн-Айленд моря Амундсена. Хотя этот участок достаточно большой, чтобы его можно было обнаружить со спутника, до недавних пор его скрывал ледяной щит. Кроме того, немногие корабли заплывают так далеко на юг.

Исследователи не знают, как долго остров возвышался над уровнем моря, но вполне вероятно, что он стал заметен из-за изменения климата, так как в Западной Антарктиде тают ледники.

Это не первый случай, когда под растаявшим льдом обнаружился новый остров — такие прецеденты уже были зафиксированы в канадской Арктике и Гренландии.

Ученые отмечают, что займутся исследованием этого острова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Науная экспедиция проекта THOR (Thwaites Offshore Research) обнаружила у берегов Антарктиды остров, который не указан на картах. И эта находка демонстрирует, насколько быстро...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В одном из офисов Минска на входе измеряют температуру посетителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика