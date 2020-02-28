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«Небезопасно и непрофессионально». Китайский эсминец применил лазер против самолета США

28.02.2020 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США в Тихом океане. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВМС США, пишет ТАСС.

«Небезопасно и непрофессионально». Китайский эсминец применил лазер против самолета США
Boeing P-8 Poseidon. Фото: wikipedia.org

«17 февраля китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», — отмечается в документе. В ВМС утверждали, что их летательный аппарат совершал патрулирование «в соответствии с международными нормами». Лазер такого класса «потенциально может причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам».

«Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными», — считают в ВМС США. В документе утверждается, что китайские действия нарушают двусторонние и международные договоренности.

 
 
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США в Тихом океане. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВМС США, пишет...
 
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