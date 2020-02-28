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Загадка на выходные. Решите задачу с собеседования в IT-компанию

28.02.2020 09:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Эта задача периодически мелькает на собеседованиях в IT-компаниях — хотя сложной ее не назвать. По сути, это классическая задача на движение, но здесь есть над чем подумать.

Загадка на выходные. Решите задачу с собеседования в IT-компанию
Иллюстративное фото. Источник: avia.pro

Итак, самолет летит из Минска в Могилев, а потом обратно. Во время первого полета ветра нет вообще. Во время второго поднимается ветер, который с постоянной скоростью дует в сторону Могилева, причем и во время перелета туда, и обратно.

Итак, вопрос: как изменится суммарное время перелета туда-обратно в ветреную погоду по сравнению с безветренной?

Ответ:

время полета увеличится.

Решение:

Задача с подвохом — поскольку в одном случае ветер нам помогает, а в другом мешает, и его скорость остается постоянной, так и тянет ответить, что время полета не изменится. Увы, на самом деле это не так.

Возьмем частный случай: скорость самолета равна скорости ветра. В этом случае полет из Минска в Могилев продлится в два раза меньше, чем при безветрии. Слов нет, неплохая экономия времени. Однако, когда придется лететь обратно, самолет… вообще не попадет в Минск, его скорость будет полностью уравновешена скоростью встречного ветра, и он пробудет в полете вечность.

Однако, может быть, если скорость ветра будет ниже скорости самолета, ситуация изменится, и время в пути действительно будет равно таковому в безветрии? Попробуем другой пример.

Если скорость ветра будет вдвое ниже скорости самолета, то в Могилев он прибудет в полтора раза быстрее, чем при безветрии. Зато обратно будет добираться уже вдвое дольше, чем при нулевой скорости ветра — общее время в пути опять-таки будет больше.

Такой принцип будет соблюдаться при любом значении скорости ветра — его «помощь» при полете в Могилев всегда будет меньшей, чем «помехи» от него, когда мы будем возвращаться в Минск. Поэтому безветрие с точки зрения времени в полете все-таки остается идеальным вариантом — ветер будет неизбежно увеличивать время, которое мы затратим на полет в два конца.

Опрос

Как изменится суммарное время перелета туда-обратно в ветреную погоду по сравнению с безветренной?

Уменьшится 6%
Увеличится 15%
Не изменится 79%
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13 153 голоса

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Эта задача периодически мелькает на собеседованиях в IT-компаниях — хотя сложной ее не назвать. По сути, это классическая задача на движение, но здесь есть над...
 
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