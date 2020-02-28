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Белорусские пользователи интернета шутят о коронавирусе

28.02.2020 13:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Смех — одна из защитных реакций организма, когда мы испытываем страх. Благодаря нашим рефлексам в соцсетях традиционно полно шуток на тему, которая всех волнует, — коронавирус. 42.TUT.BY собрал лучшие из них.

Помните фейковые фотографии «больниц в Ухане», которые якобы экстренно построили для зараженных коронавирусом? Уже есть и наш референс к этой шутке.

Проверьте, написала ли мама в Viber. Если нет — повод задуматься, любит ли она вас.

Здесь все и так понятно.

Не обошлось и без отсылок к вечному.

Мало кто знает, но лекарство от коронавируса уже есть…

Инструкции на Масленицу тоже подвезли новые.

Об университете, который первым «принял удар», тоже не забывают.

Фото: телеграм-канал "Ха-ха, я тут жыву"
Фото: телеграм-канал «Ха-ха, я тут жыву»

Не успели пошутить о коронавирусе первыми? Не расстраивайтесь: вы не одиноки.

 
Теги: Минск
 
 
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Смех — одна из защитных реакций организма, когда мы испытываем страх. Благодаря нашим рефлексам в соцсетях традиционно полно шуток на тему, которая всех...
 
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