|
Белорусские пользователи интернета шутят о коронавирусе
28.02.2020 13:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Смех — одна из защитных реакций организма, когда мы испытываем страх. Благодаря нашим рефлексам в соцсетях традиционно полно шуток на тему, которая всех волнует, — коронавирус. 42.TUT.BY собрал лучшие из них.
Помните фейковые фотографии «больниц в Ухане», которые якобы экстренно построили для зараженных коронавирусом? Уже есть и наш референс к этой шутке.
Проверьте, написала ли мама в Viber. Если нет — повод задуматься, любит ли она вас.
Здесь все и так понятно.
Не обошлось и без отсылок к вечному.
Мало кто знает, но лекарство от коронавируса уже есть…
Инструкции на Масленицу тоже подвезли новые.
Об университете, который первым «принял удар», тоже не забывают.
Не успели пошутить о коронавирусе первыми? Не расстраивайтесь: вы не одиноки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смех — одна из защитных реакций организма, когда мы испытываем страх. Благодаря нашим рефлексам в соцсетях традиционно полно шуток на тему, которая всех...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)