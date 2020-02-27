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У Земли появилась вторая луна. Но она очень маленькая и скорее всего ненадолго

27.02.2020 17:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Центр изучения малых планет Международного астрономического союза сделал сенсационное объявление: у Земли не один, а два естественных спутника!

У Земли появилась вторая луна. Но она очень маленькая и скорее всего ненадолго
Источник: yule. yjcf360.com

Но не спешите ночью на улицу с биноклем: все равно ничего не разглядите. Луна № 2 — это крупный метеорит или мелкий астероид от двух до 3,5 метра в поперечнике.

Для сравнения: диаметр известной всем Луны составляет 3474 км.

15 февраля объект случайно заметили в телескоп во время очередного сеанса наблюдения за небом астрономы Теодор Прюн и Каспер Верчес из обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, о чем последний сообщил в своем «Твиттере».

Дальнейшие вычисления показали, что космическое тело 2020 CD3 — один из примерно миллиона населяющих Солнечную систему астероидов, который пролетал мимо Земли и был захвачен ее притяжением около трех лет назад. Оборот вокруг Земли он совершает за 47 суток.

Исследователь из Королевского университета Белфаста Григорий Федорец заявил журналу New Scientist, что по его расчетам новый спутник не останется с нашей планетой навсегда. В апреле нынешнего года комбинированное воздействие гравитационных полей Земли, Луны и Солнца, вероятно, заставит его покинуть земную орбиту и вернуться в открытый космос.

По этой причине Центр изучения малых планет официально присвоил мини-луне статус не спутника Земли, а временно захваченного объекта.

Аналогичный случай имел место в сентябре 2006 — июне 2007 года с временно захваченным объектом 2006 RH120.

Кроме того, Землю около ста лет сопровождает открытый четыре года назад астероид 2016 HO3, но вращается он не вокруг Земли, а вокруг Солнца по орбите, параллельной орбите Земли. Расстояние до него в 13,6 раза больше дистанции между Землей и Луной.

 
 
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Центр изучения малых планет Международного астрономического союза сделал сенсационное объявление: у Земли не один, а два естественных спутника!
 
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