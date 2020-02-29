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Тест. Попробуйте решить задачи из учебника по алгебре СССР для шестого класса
29.02.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Существует мнение, что в СССР школьное образование было несравнимо лучше, чем сейчас. Рассуждать о том, так это или нет, мы не возьмемся. Но ради примера приводим 10 упражнений из сборника задач по алгебре для учеников шестого-седьмого класса, утвержденного Министерством просвещения РСФСР в 1958 году. Попробуйте решить их.
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Существует мнение, что в СССР школьное образование было несравнимо лучше, чем сейчас. Рассуждать о том, так это или нет, мы не возьмемся. Но ради примера приводим...
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