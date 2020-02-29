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ТОП 5 смартфонов Huawei

29.02.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На сегодняшний день на рынке смартфонов сформировалось несколько лидеров производителей смартфонов. Один из них — Huawei, чьи телефоны уже несколько лет пользуются популярностью как за границей, так и в Беларуси.

ТОП 5 популярных смартфонов Huawei на площадке KUPI.TUT.BY

HUAWEI P30 Pro

Многофункциональная модель P30 Pro сразу получила широкое распространение на рынке. Причиной тому возросший набор опций в сочетании с классическим для смартфонов Huawei исполнением высокого качества.

Краткие характеристики:

— конструкция смартфона оснащена водозащитой;
— емкостный мультитач экран поддерживает более 16 млн цветов;
— 8-ядерный процессор отличается высокой производительностью;
— встроенная память 256 Гб и оперативная 8 дают широкие возможности для использования смартфона.

Интернет-магазины в комплектации вместе с устройством предлагают наушники и защитный чехол, что является приятным дополнением к покупке.

Стоимость P30 Pro начинается от 1440 рублей в белорусских интернет-магазинах, размещенных на площадке KUPI.TUT.BY.

HUAWEI P30 Lite New Edition

Улучшенная версия модели P30 Lite. P30 Lite New Edition работает на операционной системе Android 9.0 и отличается от предыдущей версии увеличенной ёмкостью аккумулятора и слотом для карты памяти объемом до 512 Гб.

Краткие характеристики:

— присутствует функция быстрой зарядки смартфона;
— расширены мультимедийные возможности: три тыловые камеры имеют разрешение 48, 8 и 2 МП соответственно;
— диагональ экрана составляет 6.15 дюймов;
— объем оперативной памяти — 6 Гб.

В отзывах этой модели покупатели отмечают достоинства широкоугольной камеры и видео с частотой 60 кадров.

Белорусские интернет-магазины на площадке KUPI.TUT.BY предлагают P30 Lite New Edition по цене от 644 рублей.

HUAWEI P30 lite

Huawei P30 Lite — проверенная модель от известного производителя. Более сотни отзывов отмечают его высокую производительность, эргономичный дизайн и автономность.

Краткие характеристики:

— помимо большой емкости аккумулятора, смартфон заряжается быстро, всего за 90−100 минут;
— емкостной мультитач экран обладает диаметром 6.15 дюймов;
— время работы в режиме разговора составляет 21 час;
— включено голосовое управление устройством;
— объем встроенной памяти составляет 128 Гб.

Купить P30 lite можно по цене от 480 рублей в белорусских интернет-магазинах на площадке KUPI.TUT.BY.

HUAWEI Nova 5T

Модель Nova 5T получила широкое и большое количество положительных отзывов довольных покупателей.

Краткие характеристики:

— увеличенная диагональ экрана 6.26 дюйма позволяет просматривать широкоформатные изображения;
— объем встроенной памяти составляет 128 Гб, оперативная память — 6 Гб;
— производитель оснастил модель множеством полезных датчиков: освещенности, приближения и считывания отпечатка пальца;
— поддерживается голосовое управление.

Единственным недостатком модели пользователи отмечают сильное выступание модуля камер.

В белорусских интернет-магазинах стоимость Nova 5T начинается от 715 рублей.

HUAWEI Y6s 3/64GB

Новинка от Huawei Y6s недавно появилась на рынке смартфонов, отзывы покупателей пока исключительно положительные.

Краткие характеристики:

— сенсорный экран отображает более 16 млн цветов;
— присутствует отдельный слот для карты памяти до 512 Гб. Базовый объем встроенной памяти — 64 Гб, оперативной — 3 Гб;
— модель оснащена датчиками освещенности, приближения, считывания отпечатка пальца, сканер которого находится на задней панели;
— емкость аккумулятора составляет 3020 мА⋅ч — этого хватает на день активного использования.

Модель HUAWEI Y6s 3/64GB можно купить в белорусских интернет-магазинах, размещенных на площадке KUPI.TUT.BY, от 329 рублей.

На площадке KUPI.TUT.BY размещены предложения смартфонов от белорусских интернет-магазинов. Здесь же вы сможете найти подробные характеристики и отзывы покупателей. Больше моделей от разных производителей размещены в каталоге смартфонов на KUPI.TUT.BY.

 
 
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ТОП 5 популярных смартфонов Huawei на площадке KUPI.TUT.BY
 
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