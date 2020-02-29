ТОП 5 смартфонов Huawei

На сегодняшний день на рынке смартфонов сформировалось несколько лидеров производителей смартфонов. Один из них — Huawei, чьи телефоны уже несколько лет пользуются популярностью как за границей, так и в Беларуси.
ТОП 5 популярных смартфонов Huawei на площадке KUPI.TUT.BY
— конструкция смартфона оснащена водозащитой;
— емкостный мультитач экран поддерживает более 16 млн цветов;
— 8-ядерный процессор отличается высокой производительностью;
— встроенная память 256 Гб и оперативная 8 дают широкие возможности для использования смартфона.
Интернет-магазины в комплектации вместе с устройством предлагают наушники и защитный чехол, что является приятным дополнением к покупке.
Улучшенная версия модели P30 Lite. P30 Lite New Edition работает на операционной системе Android 9.0 и отличается от предыдущей версии увеличенной ёмкостью аккумулятора и слотом для карты памяти объемом до 512 Гб.
Краткие характеристики:
— присутствует функция быстрой зарядки смартфона;
— расширены мультимедийные возможности: три тыловые камеры имеют разрешение 48, 8 и 2 МП соответственно;
— диагональ экрана составляет 6.15 дюймов;
— объем оперативной памяти — 6 Гб.
В отзывах этой модели покупатели отмечают достоинства широкоугольной камеры и видео с частотой 60 кадров.
Huawei P30 Lite — проверенная модель от известного производителя. Более сотни отзывов отмечают его высокую производительность, эргономичный дизайн и автономность.
Краткие характеристики:
— помимо большой емкости аккумулятора, смартфон заряжается быстро, всего за 90−100 минут;
— емкостной мультитач экран обладает диаметром 6.15 дюймов;
— время работы в режиме разговора составляет 21 час;
— включено голосовое управление устройством;
— объем встроенной памяти составляет 128 Гб.
Новинка от Huawei Y6s недавно появилась на рынке смартфонов, отзывы покупателей пока исключительно положительные.
Краткие характеристики:
— сенсорный экран отображает более 16 млн цветов;
— присутствует отдельный слот для карты памяти до 512 Гб. Базовый объем встроенной памяти — 64 Гб, оперативной — 3 Гб;
— модель оснащена датчиками освещенности, приближения, считывания отпечатка пальца, сканер которого находится на задней панели;
— емкость аккумулятора составляет 3020 мА⋅ч — этого хватает на день активного использования.