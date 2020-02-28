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Аналитики рассказали, как коронавирус повлияет на рынок смартфонов
28.02.2020 15:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Эксперты компании IDC заявили, что из-за распространяющегося в мире коронавируса мировой рынок смартфонов сократится. Об этом
По прогнозам аналитиков, в целом в этом году рынок просядет на 2,3%, а в первом квартале года — на 10,6%. Восстановление начнется только во второй половине 2020-го (скорее всего, не раньше третьего квартала) благодаря продажам новых 5G-моделей.
Что касается рынка смартфонов на территории Китая, то он в первом квартале и вовсе может упасть на 40%. Даже если в марте ситуация улучшится, восстановить даже прошлогодние показатели по продажам будет сложно.
Напомним, что две недели назад, 10 февраля, агентство Reuters со ссылкой на исследование известной компании Canalys
Ниже — цены популярных у нас смартфонов:
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Эксперты компании IDC заявили, что из-за распространяющегося в мире коронавируса мировой рынок смартфонов сократится. Об этом пишет FoneArena.
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