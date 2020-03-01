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Коронавирус пришел в Витебск

01.03.2020 18:28 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

У женщины из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Она госпитализирована в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщает "Витебский Курьер" со ссылкой на "Беларусь Сегодня". Информацию подтвердили в Минздраве Беларуси.

Витеблянка и двое ее коллег прибыли из Италии. Так как они находились непродолжительное время в эпидемиологически неблагоприятном районе, все трое были вызваны в учреждение здравоохранения для прохождения тестов и анализов.

 
Теги: Витебск
 
 
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У женщины из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Она госпитализирована в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.
 
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