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Коронавирус пришел в Витебск
01.03.2020 18:28 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
У женщины из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Она госпитализирована в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Об этом
Витеблянка и двое ее коллег прибыли из Италии. Так как они находились непродолжительное время в эпидемиологически неблагоприятном районе, все трое были вызваны в учреждение здравоохранения для прохождения тестов и анализов.
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У женщины из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Она госпитализирована в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.
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