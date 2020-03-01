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BlitzTeam потерял право на название в ЕС. Wargaming готовит новые иски
01.03.2020 16:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Wargaming отсудил у студии BlitzTeam право на название на территории ЕС. Также компания собирается подать другие иски к Blitz Team и ее сотрудникам. Адвокат Денис Алейников, защищавший BlitzTeam, комментариев не дает. Адвокат говорит, что решение суда ещё не было получено,
— На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии (Кипр) по иску компании Wargaming к OOO «БлицТим», - пишет Wargaming в пресс-релизе. — Ответчику запрещено неавторизованное использование слова «Blitz», в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений BlitzTeam, BlitzEngine, и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. Постановления суда вступили в силу. О судебном запрете будут уведомлены платформы Google Play и App Store, на которых размещены продукты ООО «БлицТим».
Компания Wargaming также готовится подать в суды за пределами Беларуси другие судебные иски к OOO «БлицТим» и сотрудникам компании по фактам незаконного использования интеллектуальной собственности Wargaming и недобросовестных действий. В компании добавили, что до момента вынесения решений «не комментирует информацию о ходе процессов и все обстоятельства, послужившие основанием для исков».
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Wargaming отсудил у студии BlitzTeam право на название на территории ЕС. Также компания собирается подать другие иски к Blitz Team и ее сотрудникам. Адвокат Денис Алейников,...
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