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В Глубокском районе открылись центры инженерно-технического образования

01.03.2020 21:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Компании ПВТ открыли центры инженерно-технического образования в Глубокском районое. Три центра инженерно-технического образования были открыты в деревне Озерцы, агрогородках Ломаши и Коробы-2 Глубокского района.

На базе новых центров школьники будут обучаться основам информатики, программирования и робототехники, готовить исследовательские и творческие проекты, проходить подготовку к соревнованиям по робототехнике, олимпиадам, конкурсам в среде программирования Scratch. Обучение начнется для школьников со второго класса, сообщает "Витебский Курьер" со ссылкой на пресс-службу ПВТ.

Проекты по созданию центров инженерно-технического образования реализованы при поддержке компаний-резидентов ПВТ: «Телесфор Софтваре», «Изибрэйн», «Виппи», «БИТНЭТ ГРУПП», «Тодес», «Интетикс-Бел», «АрасКорп».

 
 
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Компании ПВТ открыли центры инженерно-технического образования в Глубокском районое.
 
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