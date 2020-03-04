|
Минская больница не будет возвращать деньги, пожертвованные айтишниками. На что пойдут средства
04.03.2020 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера мы
В посте на странице компании в Facebook
— Мы хотим дать им возможность заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это, должно быть, у них принято. Это простое внимание, которое всегда приятно! Мы понимаем, что сейчас, с риском для собственного здоровья, они работают не покладая рук! — говорится в сообщении.
Вчера, 3 марта,
Однако сегодня и представители IT-компании, и УЗ «Городская инфекционная клиническая больница» подтвердили, что договор уже заключен. В юридическом отделе больницы 42.TUT.BY озвучили цели, на которые пойдут средства, — это приобретение защитной одежды для медицинского персонала, дезинфектантов, шприцевых дозаторов, дезинфекционных ковриков, респираторов, масок, перчаток и тест-систем для определения РНК коронавируса.
Так что, если вы тоже хотите пожертвовать какой-нибудь белорусской больнице средства, вначале обратитесь в юридический отдел и заключите договор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы рассказывали, что IT-компания Andersen решила поддержать врачей, которые работают в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница», и перевела на их счет 22...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)