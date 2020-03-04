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Ученые рассказали, какой риск заражения коронавирусом у детей

04.03.2020 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Издание Science Alert со ссылкой на The Conversation рассказало, какая категория людей меньше всего подвержена риску заражения коронавирусом. Оказалось, что это — дети и подростки.

Ученые рассказали, какой риск заражения коронавирусом у детей
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди детей до девяти лет в Китае на середину февраля составляет менее одного процента. Смертей и вовсе не зарегистрировано.

При этом китайские медики добавляют: как правило, дети, заражение у которых подтверждено, переносят заболевание в легкой форме. У многих нет симптомов. Выздоровление у детей и подростков происходит за одну-две недели, но дети могут быть переносчиками заболевания.

Science Alert добавляет, что «в отсутствие вакцины против COVID-19 следует рассмотреть возможность о временном закрытии школ для уменьшения распространения заболевания».

Напомним: подтвержденных случаев коронавируса в мире уже свыше 90 тысяч, в том числе — в соседних Украине, Литве и Польше. В Беларуси на момент публикации материала — Минске, два — в Витебской области">шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Издание Science Alert со ссылкой на The Conversation рассказало, какая категория людей меньше всего подвержена риску заражения коронавирусом. Оказалось, что это — дети...
 
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