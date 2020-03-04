Ученые: глобальное загрязнение воздуха уменьшает нашу жизнь

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Ученые Химического института общества Макса Планка в Германии объявили, что глобальное загрязнение воздуха является причиной сокращения жизни людей в среднем на три года и приводит ежегодно к 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.



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По словам исследователей, устранение попадающих в легкие твердых частиц, возникающих из-за сжигания нефти, газа и угля, продлило бы жизнь человека на год. Загрязнение воздуха убивает в 19 раз больше людей, чем малярия, в девять раз больше, чем ВИЧ, и в три раза больше, чем алкоголь. Половина этих смертей приходится на ишемическую болезнь сердца и инсульт. Только шесть процентов смертности от загрязненного воздуха связано с раком легких.

Наиболее пострадавшим регионом названа Азия, где средняя продолжительность жизни сократилась на 4,1 года в Китае, на 3,9 года в Индии и на 3,8 года в Пакистане. Жизнь африканцев также сокращается в среднем на 3,1 года. Среди наиболее неблагоприятных европейских стран ученые называют Болгарию, Венгрию и Румынию. В странах с высоким уровнем дохода 80 процентов преждевременных смертей происходит из-за загрязнения воздуха.

Наименее затронутыми регионами мира являются Северная и Южная Америка, Западная и Северная Европа, а также малые островные государства.