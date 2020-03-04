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США показали удар «Золотой Орды»

04.03.2020 13:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium — 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций. Об этом пишет Lenta.ru.

В феврале глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожало бы стабильности.

В ноябре 2019 года издание Popular Mechanics рассмотрело пример работы Golden Horde, когда для уничтожения одной цели используются три ракеты — в случае, когда одна из них уничтожает мишень, две другие могут использоваться для разведки местности.

 
 
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Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium — 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного...
 
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