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США показали удар «Золотой Орды»
04.03.2020 13:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium — 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций. Об этом
В феврале глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожало бы стабильности.
В ноябре 2019 года издание Popular Mechanics рассмотрело пример работы Golden Horde, когда для уничтожения одной цели
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Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium — 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного...
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