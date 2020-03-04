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ВОЗ изучила ситуацию с коронавирусом в Китае. Публикуем самое интересное из отчета экспертов

04.03.2020 17:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пару дней назад ВОЗ опубликовал отчет группы международных экспертов, в котором содержатся некоторые не известные ранее факты о COVID-2019. Публикуем наиболее интересные моменты.

ВОЗ изучила ситуацию с коронавирусом в Китае. Публикуем самое интересное из отчета экспертов
Фото: Reuters

Для изучения ситуации ВОЗ направила в группу международных экспертов, в том числе Клиффорда Лейна, директора Национального института здравоохранения США. Комиссия представила окончательный отчет после посещения Пекина, Уханя, городов Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Чэнду.

Согласно мнению ученых, новый вирус на 96% идентичен известному коронавирусу летучих мышей и на 86−92% — коронавирусу панголинов. Поэтому передача мутировавшего вируса от животных человеку является наиболее вероятной причиной появления нового вида коронавируса.

Сколько сейчас инфицированных

Сейчас в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, 65 596 инфицированных.

Отмечается, что 80% заболевших, которые находятся в больницах, имеют легкую форму заболевания. 5% людей с диагнозом COVID-19 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Еще 15 процентам больных необходима подача высококонцентрированного кислорода на протяжении нескольких дней.

Продолжительность болезни от начала заболевания до выздоровления составляет в среднем от трех до шести недель для «тяжелых» пациентов и пациентов в критическом состоянии и две недели для больных в легкой форме.

Какие симптомы у инфицированных

У подавляющего большинства инфицированных в ближайшие несколько дней проявляются симптомы заболевания. Случаи, когда вирус был обнаружен, но симптомы так и не проявились, редки.

Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка (88%) и сухой кашель (68%). Изнеможение (38%), отхаркивание слизи при кашле (33%), одышка (18%), боль в горле (14%), головные боли (14%), мышечные боли (14%), озноб (11%). Реже встречаются тошнота и рвота (5%), заложенность носа (5%) и диарея (4%).

Насморк не является симптомом нового коронавируса.

Как лечат коронавирус в Китае

Китай опробовал различные методы лечения этой болезни, и наиболее успешные были внедрены по всей стране. В отчете говорится, что благодаря этому уровень смертности в Китае сейчас ниже, чем месяц назад.

Самым важным является выявление болезни на ранних стадиях заболевания, до появления симптома «матового стекла», когда в легких фиксируются многочисленные поражения.

 

В качестве примера в отчете рассматривается лечение 50-летнего мужчины, который обратился в больницу лишь спустя неделю после начала болезни. На тот момент у него наблюдались температура 39 градусов, озноб, кашель, усталость и одышка. Рентген грудной клетки показал несколько пятнистых теней в обоих легких, также был взят мазок из горла.

На девятый день болезни, когда тест показал наличие у пациента COVID-19, мужчину немедленно поместили в изолятор и стали подавать через маску высоконасыщенный кислород.

Из медикаментов ему прописали интерферон альфа-2b и лопинавир + ритонавир. Последний препарат применяется для лечения ВИЧ, но в случае с коронавирусом его используют для противовирусной терапии.

Также мужчине был выписан препарат моксифлоксацин для профилактики вторичной инфекции. Учитывая серьезную одышку и гипоксемию (понижение содержания кислорода в крови), пациенту был выписан метилпреднизолон — препарат вводили внутривенно для купирования воспаления легких.

После приема медикаментов температура тела пациента опустилась до 36,4 градуса, но другие основные симптомы: кашель, одышка и усталость — не исчезли.

На 12-й день болезни после повторного рентгена грудной клетки снимок показал прогрессирующий инфильтрат (скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы), а также диффузную сетку и тени в двух легких.

Пациент страдал клаустрофобией и отказывался от искусственной вентиляции легких, поэтому ему стали проводить кислородную терапию при помощи назальных катетеров. Однако на 14-й день болезни его гипоксемия и одышка усилились, значение насыщения кислородом снизились с 95% до 60%, и у пациента возникла внезапная остановка сердца. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, и он умер на 14-й день лечения.

В отчете подчеркивается, что очень важно выявить болезнь на ранних стадиях заболевания и своевременно обратиться к врачу.

Какой уровень смертности

Исследование 44 672 инфицированных в Китае показало, что уровень смертности составил 3,4% (данные приведены на 17 февраля). Однако показатели разнились в зависимости от возраста, сопутствующих болезней, пола пациента и особенно от реакции системы здравоохранения.

Согласно статистике, уровень смертности от COVID-19 среди лиц с сопутствующими заболеваниями составляет:

  • 13,2% — сердечно-сосудистые заболевания;

  • 9,2% — диабет;

  • 8,4% — гипертония;

  • 8,0% — хронические респираторные заболевания;

  • 7,6% — рак;

  • 1,4% — без предшествующих заболеваний.

Что касается пола пациентов, то женщины заражаются этим вирусом так же часто, как и мужчины. Однако от коронавируса умерли лишь 2,8% инфицированных китайских женщин, тогда как среди инфицированных мужчин умерли 4,7%.Таким образом, чем пациент моложе, тем меньше вероятность заражения COVID-19 и развития критического состояния.

У беременных болезнь протекает не тяжелее, чем у других. В девяти исследованных случаях инфицированные женщины родили при помощи кесарева сечения здоровых детей. Однако пока неясно, какое влияние оказывает заражение вирусом в первом или втором триместре на эмбрионы, так как эти дети еще не родились.

Какова частота заражений

С конца января количество новых случаев заражения коронавирусом в Китае неуклонно снижалось. Так, в течение последнего дня было диагностировано всего 329 новых случаев, тогда как месяц назад насчитывалось около 3000 случаев в день.

Среди возможных причин такого успеха называют выявление и последующее тестирование людей, контактировавших с инфицированными. Исследование данных по Уханю, Шэньчжэню, провинциям Сычуань и Гуандун показало, что при непосредственном личном контакте с больным вероятность заражения составляет от 1% до 5%.

Чтобы сдерживать дальнейшее распространение вируса, авторы отчета настоятельно рекомендуют следующие меры:

  • немедленное выявление и изоляция заразившихся;
  • тщательное отслеживание и мониторинг близких контактов;
  • помещение контактировавших с заболевшими на карантин.

Кроме того, очень важно, чтобы население принимало непосредственное участие в этом процессе.

 
 
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Пару дней назад ВОЗ опубликовал отчет группы международных экспертов, в котором содержатся некоторые не известные ранее факты о COVID-2019. Публикуем наиболее...
 
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