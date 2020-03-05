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Что подарить из техники на 8 Марта
05.03.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
8 Марта — хороший повод порадовать девушку или жену, маму или сестру независимо от того, как вы относитесь к «гендерным» праздникам. Ниже мы собрали несколько вариантов подарков, которые подойдут практически всем — начиная от спортсменок и заканчивая любительницами публиковать Stories в Instagram.
Не только Apple Watch
Начнем с «классики». Долго рассказывать о преимуществах фитнес-браслетов не будем — это довольно универсальный подарок, который порадует как девушек, проводящих часы в спортзале, так и тех, кто просто не откажется от красивого аксессуара.
С выбором моделей заморачиваться также не стоит: рынок давно показал, что самыми популярным у белорусов являются модели от Xiaomi. Самая последняя —
С «умными» часами ситуация немного сложнее: выбор расширяется. Но не все часы, особенно с крупными циферблатами, могут гармонично смотреться на женском запястье. Впрочем, если девушка пользуется iPhone, то выбор довольно очевиден — ей лучше всего подарить Apple Watch. К тому же компания выпускает их в двух размерах — более миниатюрная 40-мм версия как раз подойдет.
Последняя модель —
Для тех, кто пользуется Android-смартфоном, есть неплохая альтернатива —
Набор для красивых фото и Stories в Instagram
Instagram сегодня — одна из самых популярных соцсетей, на создание контента для которой может уходить достаточно много времени. Уверены, что вы не раз видели, сколько «дублей» у девушек тратится на то, чтобы сделать «правильное» фото или Stories.
И хорошо, если рядом есть кто-нибудь, кто может подстраховать и пофотографировать — но что если требуется сделать «себяшку»? Здесь помогут селфи-палки (хотя правильнее называть их моноподами).
К ним получится прикрепить смартфон и делать фото, не держа устройство в руках. Но есть и более продвинутые модели с системами стабилизации для видео. Проще говоря: при съемке роликов даже на фронтальную камеру с таким моноподом будет создаваться ощущение, будто видео сделано на профессиональную камеру из-за отсутствия тряски изображения.
Ниже — несколько популярных у нас моноподов:
Еще один способ разнообразить фотографии в профиле — это сделать их с разными эффектами. Конечно, можно ограничиться стандартными фильтрами самого Instagram, но в нашем каталоге мы нашли
Недавно глава Instagram
На личный взгляд автора материала, сейчас выбирать стоит из трех моделей:
С iPhone 11 и 11 Pro Max все проще, ведь это последние смартфоны производителя. С точки зрения Instagram-блогера тут важно наличие суперширокоугольного модуля камеры: с его помощью в кадр получится захватить гораздо больше пространства. Правда, есть один недостаток. Снимать подобные видеоролики из приложения Instagram (во всяком случае, пока) нельзя: сперва придется зайти в приложение камеры, записать видео и только потом его опубликовать.
Что еще можно подарить
В этот раздел мы включили устройства, которые не получилось определить в какую-либо категорию, но наверняка они понравятся многим. В качестве примера —
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8 Марта — хороший повод порадовать девушку или жену, маму или сестру независимо от того, как вы относитесь к «гендерным» праздникам. Ниже мы собрали несколько...
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