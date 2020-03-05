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Что подарить из техники на 8 Марта

05.03.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

8 Марта — хороший повод порадовать девушку или жену, маму или сестру независимо от того, как вы относитесь к «гендерным» праздникам. Ниже мы собрали несколько вариантов подарков, которые подойдут практически всем — начиная от спортсменок и заканчивая любительницами публиковать Stories в Instagram.

Не только Apple Watch

Что подарить из техники на 8 Марта
На фото Honor Band 5

Начнем с «классики». Долго рассказывать о преимуществах фитнес-браслетов не будем — это довольно универсальный подарок, который порадует как девушек, проводящих часы в спортзале, так и тех, кто просто не откажется от красивого аксессуара.

С выбором моделей заморачиваться также не стоит: рынок давно показал, что самыми популярным у белорусов являются модели от Xiaomi. Самая последняя — Mi Band 4. Как альтернатива — Honor Band 5. Разница в технических характеристиках, на наш взгляд, незначительная — оба устройства оснащаются цветными дисплеями, возможностью измерения пульса, а также подключением к девайсам как на Android, так и iOS.

С «умными» часами ситуация немного сложнее: выбор расширяется. Но не все часы, особенно с крупными циферблатами, могут гармонично смотреться на женском запястье. Впрочем, если девушка пользуется iPhone, то выбор довольно очевиден — ей лучше всего подарить Apple Watch. К тому же компания выпускает их в двух размерах — более миниатюрная 40-мм версия как раз подойдет.

Что подарить из техники на 8 Марта
На фото Apple Watch Series 5. Фото: The Verge

Последняя модель — Series 5 — кроме знакомых функций отслеживания физической активности отличается своим дисплеем. Панель работает по принципу Always On Display. Это означает, что она всегда активна — другими словами, на ней всегда выводится текущее время и другая полезная информация. Предыдущие модели от Apple такой особенностью похвастаться не могут.

Для тех, кто пользуется Android-смартфоном, есть неплохая альтернатива — Amazfit GTS (устройство от одного из брендов Xiaomi). Скажем прямо: ее главное преимущество — внешнее сходство с описанными выше Apple Watch. К тому же можно подобрать модель не только в черном цвете, но и, например, розовом.

Набор для красивых фото и Stories в Instagram

Что подарить из техники на 8 Марта
Фото: Reuters

Instagram сегодня — одна из самых популярных соцсетей, на создание контента для которой может уходить достаточно много времени. Уверены, что вы не раз видели, сколько «дублей» у девушек тратится на то, чтобы сделать «правильное» фото или Stories.

И хорошо, если рядом есть кто-нибудь, кто может подстраховать и пофотографировать — но что если требуется сделать «себяшку»? Здесь помогут селфи-палки (хотя правильнее называть их моноподами).

К ним получится прикрепить смартфон и делать фото, не держа устройство в руках. Но есть и более продвинутые модели с системами стабилизации для видео. Проще говоря: при съемке роликов даже на фронтальную камеру с таким моноподом будет создаваться ощущение, будто видео сделано на профессиональную камеру из-за отсутствия тряски изображения.

Ниже — несколько популярных у нас моноподов:

Еще один способ разнообразить фотографии в профиле — это сделать их с разными эффектами. Конечно, можно ограничиться стандартными фильтрами самого Instagram, но в нашем каталоге мы нашли набор из объективов, которые надеваются на основную камеру смартфона и позволяют снимать с другим углом обзора, зумом или блюром фона. Постоянно с такими объективами снимать вы вряд ли будете, но в качестве развлечения на пару раз такие линзы вполне сгодятся.

Недавно глава Instagram заявил: на Android-смартфонах из-за алгоритмов постобработки ролики в Stories выглядят чуть хуже в сравнении с теми, что опубликованы с iPhone. Над исправлением проблемы уже работают, но если вам по какой-либо причине необходимо «выжимать» из своего контента максимум качества, то придется покупать iPhone.

Что подарить из техники на 8 Марта
На фото iPhone 11. Фото: The Verge

На личный взгляд автора материала, сейчас выбирать стоит из трех моделей: iPhone 8, iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. Первое устройство вышло в продажу несколько лет назад, но все еще не утратило актуальности (по крайней мере до выхода iPhone 9). Зато iPhone 8 успел заметно подешеветь — для многих это может быть важно.

С iPhone 11 и 11 Pro Max все проще, ведь это последние смартфоны производителя. С точки зрения Instagram-блогера тут важно наличие суперширокоугольного модуля камеры: с его помощью в кадр получится захватить гораздо больше пространства. Правда, есть один недостаток. Снимать подобные видеоролики из приложения Instagram (во всяком случае, пока) нельзя: сперва придется зайти в приложение камеры, записать видео и только потом его опубликовать.

Что еще можно подарить

Что подарить из техники на 8 Марта
На фото AirPods Pro от Apple

В этот раздел мы включили устройства, которые не получилось определить в какую-либо категорию, но наверняка они понравятся многим. В качестве примера — одеяла с подогревом. Некоторые позволяют выбрать температуру и при этом защищены от короткого замыкания.

Фотоаппарат мгновенной печати, как становится понятно из названия, позволяет сразу же получить фотографию на бумаге. Судя по нашему каталогу, самые популярные в Беларуси модели — производства компании Fujifilm. О беспроводных TWS-наушниках мы уже рассказывали несколько раз: если вкратце, то одни из самых популярных моделей — у Apple, Samsung и Huawei. Сюда же можно определить и разнообразные «плойки» для волос или, например, фены.

 
 
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8 Марта — хороший повод порадовать девушку или жену, маму или сестру независимо от того, как вы относитесь к «гендерным» праздникам. Ниже мы собрали несколько...
 
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