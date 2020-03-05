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Минская IT-компания может перевести часть работников на «удаленку» из-за коронавируса
05.03.2020 11:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Группа компаний «БелХард» рассматривает возможность перевода части сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Эту информацию генеральный директор «БелХард» Игорь Мамоненко сообщил
Игорь Мамоненко поделился с
Хотя в Сети
— Возможно, это будет 5%, возможно, 10% или 15% <сотрудников>. Пока не знаем, сколько, изучаем этот вопрос, это зависит от отдела, его специфики, заказчиков. Это на усмотрение начальников отдела, — пояснил Игорь Мамоненко 42.TUT.BY. — В первом пункте написано: «рассмотреть возможность». Мы просто опрашиваем, какие сотрудники и какое количество могло бы, допустим, не выходить на работу. Что в таком случае нужно поменять с точки зрения техники, какие следует принять организационные меры, изменить ли бизнес-процессы. Мы не хотим быть паникерами, это просто страховка.
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Группа компаний «БелХард» рассматривает возможность перевода части сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Эту информацию генеральный...
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