Минская IT-компания может перевести часть работников на «удаленку» из-за коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Группа компаний «БелХард» рассматривает возможность перевода части сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Эту информацию генеральный директор «БелХард» Игорь Мамоненко сообщил dev.by , а также подтвердил 42.TUT.BY.



Игорь Мамоненко. Фото: Евгений Ерчак

Игорь Мамоненко поделился с dev.by копией соответствующего приказа, где говорилось следующее: «С целью максимально снизить риск для сотрудников ЗАО „БелХард Групп“ (далее — Общество) возможного заражения и распространения инфекционных заболеваний приказываю:

До 06.03.2020 всем руководителям подразделений (отделов, служб) рассмотреть возможность удаленной работы в их отделах и доложить об этом Генеральному директору Общества по корпоративной почте. Начальникам отделов в течение 2-х недель от даты издания настоящего приказа принять меры по переводу своих отделов на удаленную работу. Отменить фиксацию присутствия на рабочем месте. Работу сотрудников оценивать не по присутствию, а по результату. Согласовать со службами Общества меры технического характера по доступу удаленных работников к корпоративной электронной почте».

Хотя в Сети решили , что Belhard официально переводит своих сотрудников на работу из дома, на деле организация пока только рассматривает возможность такого шага. Руководству предстоит выяснить, какое количество сотрудников можно перевести на «удаленку», и что для этого нужно.

— Возможно, это будет 5%, возможно, 10% или 15% <сотрудников>. Пока не знаем, сколько, изучаем этот вопрос, это зависит от отдела, его специфики, заказчиков. Это на усмотрение начальников отдела, — пояснил Игорь Мамоненко 42.TUT.BY. — В первом пункте написано: «рассмотреть возможность». Мы просто опрашиваем, какие сотрудники и какое количество могло бы, допустим, не выходить на работу. Что в таком случае нужно поменять с точки зрения техники, какие следует принять организационные меры, изменить ли бизнес-процессы. Мы не хотим быть паникерами, это просто страховка.