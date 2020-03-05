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Минская IT-компания может перевести часть работников на «удаленку» из-за коронавируса

05.03.2020 11:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Группа компаний «БелХард» рассматривает возможность перевода части сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Эту информацию генеральный директор «БелХард» Игорь Мамоненко сообщил dev.by, а также подтвердил 42.TUT.BY.

Минская IT-компания может перевести часть работников на «удаленку» из-за коронавируса
Игорь Мамоненко. Фото: Евгений Ерчак

Игорь Мамоненко поделился с dev.by копией соответствующего приказа, где говорилось следующее: «С целью максимально снизить риск для сотрудников ЗАО „БелХард Групп“ (далее — Общество) возможного заражения и распространения инфекционных заболеваний приказываю:

  1. До 06.03.2020 всем руководителям подразделений (отделов, служб) рассмотреть возможность удаленной работы в их отделах и доложить об этом Генеральному директору Общества по корпоративной почте.
  2. Начальникам отделов в течение 2-х недель от даты издания настоящего приказа принять меры по переводу своих отделов на удаленную работу.
  3. Отменить фиксацию присутствия на рабочем месте. Работу сотрудников оценивать не по присутствию, а по результату.
  4. Согласовать со службами Общества меры технического характера по доступу удаленных работников к корпоративной электронной почте».

Хотя в Сети решили, что Belhard официально переводит своих сотрудников на работу из дома, на деле организация пока только рассматривает возможность такого шага. Руководству предстоит выяснить, какое количество сотрудников можно перевести на «удаленку», и что для этого нужно.

— Возможно, это будет 5%, возможно, 10% или 15% <сотрудников>. Пока не знаем, сколько, изучаем этот вопрос, это зависит от отдела, его специфики, заказчиков. Это на усмотрение начальников отдела, — пояснил Игорь Мамоненко 42.TUT.BY. — В первом пункте написано: «рассмотреть возможность». Мы просто опрашиваем, какие сотрудники и какое количество могло бы, допустим, не выходить на работу. Что в таком случае нужно поменять с точки зрения техники, какие следует принять организационные меры, изменить ли бизнес-процессы. Мы не хотим быть паникерами, это просто страховка.

 
 
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Группа компаний «БелХард» рассматривает возможность перевода части сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Эту информацию генеральный...
 
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