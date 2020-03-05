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Неизвестные рассылали фейки о коронавирусе от имени медучреждений. СК возбудил уголовные дела
05.03.2020 10:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации учреждений здравоохранения. Об этом
СК сообщает: 12 февраля с заявлением в милицию обратился руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Он сообщил, что к принадлежащему учреждению электронному почтовому ящику был осуществлен несанкционированный доступ. Затем от имени центра были разосланы сообщения, в которых содержались ссылки на загрузку вредоносного программного обеспечения. В ходе следствия было установлено, что помимо неоднократных входов на почту, неизвестные также неоднократно удаляли письма.
С аналогичным заявлением днем ранее в милицию обратился один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В ходе следствия было установлено, что и в этом случае неизвестный осуществил несанкционированный доступ к почтовому ящику, принадлежащему учреждению, и отправил ряд сообщений контактам из адресной книги.
В обоих случаях скомпрометированные электронные почтовые ящики были зарегистрированы на хостинге tut.by. После получения доступа к ним неизвестные рассылали сообщения со ссылкой на вредоносное программное обеспечение в тексте.
В этих сообщениях содержалась не соответствующая действительности информация. Как TUT.BY
По вышеуказанным фактам Центральным районным отделом и Минским районным отделом возбуждены уголовные дела ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимально возможное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
Напомним, что мы писали ранее о случаях рассылки ложных сообщений от имени
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Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации учреждений здравоохранения. Об этом сообщается...
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