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Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку

05.03.2020 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели совместную тренировку «Зимний партизан» с прибывшими в Беларусь морскими пехотинцами Великобритании. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Министерство обороны.

Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку
Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр»

Мероприятие прошло на полигоне «Лосвидо» в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворцев — Беларусь собирается более активно участвовать в миротворческой деятельности ООН.

Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку
Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр»
Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку
Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр»
Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку
Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр»

Белорусские военнослужащие показали британским коллегам огневую подготовку и умение эвакуировать раненых. На очереди обмен опытом в тактической и инженерной подготовке, а затем комплексное занятие.

 
 
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Военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели совместную тренировку «Зимний партизан»...
 
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