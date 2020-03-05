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Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку
05.03.2020 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели совместную тренировку «Зимний партизан» с прибывшими в Беларусь морскими пехотинцами Великобритании. Об этом
Мероприятие прошло на полигоне «Лосвидо» в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворцев — Беларусь собирается более активно участвовать в миротворческой деятельности ООН.
Белорусские военнослужащие показали британским коллегам огневую подготовку и умение эвакуировать раненых. На очереди обмен опытом в тактической и инженерной подготовке, а затем комплексное занятие.
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Военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели совместную тренировку «Зимний партизан»...
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