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Япония приняла на вооружение неатомную подлодку с характеристиками «как у атомных»
05.03.2020 17:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка «Орю» передана в четверг Военно-морским силам Японии. Церемония, как сообщило информационное агентство
«Орю» длиной 84 метра вооружена шестью торпедными аппаратами, через которые могут также запускаться ракеты Harpoon класса «корабль — корабль». Ее команда состоит из 65 человек. На строительство подлодки было затрачено около 66 млрд иен (более 611 млн долларов).
Это уже 11-я ударная тяжелая субмарина класса «Сорю», которые эксперты считают одними из лучших в мире. По длительности непрерывного пребывания под водой они приближаются к атомным подлодкам и отличаются значительной бесшумностью. «Орю» первой из них снаряжена новейшими литий-ионными батареями, что позволит ей еще дольше действовать в погруженном состоянии. Под водой субмарина может двигаться со скоростью до 37 км в час.
В Японии в строю сейчас находятся 22 подлодки, включая учебные. Будущей весной ВМС страны получат еще одну субмарину класса «Сорю».
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Новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка «Орю» передана в четверг Военно-морским силам Японии. Церемония, как сообщило информационное агентство Kyodo,...
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