ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Япония приняла на вооружение неатомную подлодку с характеристиками «как у атомных»

05.03.2020 17:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка «Орю» передана в четверг Военно-морским силам Японии. Церемония, как сообщило информационное агентство Kyodo, состоялась в городе Кобе на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries, где была построена эта субмарина водоизмещением 2950 тонн. Об этом пишет ТАСС.

Япония приняла на вооружение неатомную подлодку с характеристиками «как у атомных»
Источник: The National Interest

«Орю» длиной 84 метра вооружена шестью торпедными аппаратами, через которые могут также запускаться ракеты Harpoon класса «корабль — корабль». Ее команда состоит из 65 человек. На строительство подлодки было затрачено около 66 млрд иен (более 611 млн долларов).

Это уже 11-я ударная тяжелая субмарина класса «Сорю», которые эксперты считают одними из лучших в мире. По длительности непрерывного пребывания под водой они приближаются к атомным подлодкам и отличаются значительной бесшумностью. «Орю» первой из них снаряжена новейшими литий-ионными батареями, что позволит ей еще дольше действовать в погруженном состоянии. Под водой субмарина может двигаться со скоростью до 37 км в час.

В Японии в строю сейчас находятся 22 подлодки, включая учебные. Будущей весной ВМС страны получат еще одну субмарину класса «Сорю».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка «Орю» передана в четверг Военно-морским силам Японии. Церемония, как сообщило информационное агентство Kyodo,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика