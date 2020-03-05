Посмотрите, как белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта из Антарктиды

Источник материала: IT.Tut.by

Оригинально поздравили женщин с 8 марта участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции. Полярники записали видеопоздравление представительницам прекрасного пола прямо из Антарктиды, самого холодного континента земли.

«Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни! Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день! С любовью из Антарктиды! Команда 12 БАЭ», — так гласит поздравление.

12-я Белорусская антарктическая экспедиция стартовала 5 ноября 2019 года, в ее составе 10 человек, из них трое работают в составе трех других экспедиций. Полярники занимаются отбором проб и образцов природных материалов Антарктики, проводят научные исследования и развивают инфраструктуру 1-й очереди станции, на которой проживают. А впервые белорусы появились в Антарктиде больше 14 лет назад, 3 ноября 2006 года.