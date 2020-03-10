Мининформ ограничил доступ к 132 сайтам

Источник материала: IT.Tut.by

Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 132 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.



Фото: Reuters

Решение принято в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.

Доступ ограничен с 9 марта.