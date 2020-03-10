|
Apple впервые разрешила протирать iPhone - все из-за коронавируса
10.03.2020 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Apple обновила рекомендации по уходу за своими гаджетами и впервые официально позволила владельцам протирать их специальными салфетками. Об этом
По словам представителей компании, владельцы гаджетов Apple могут протирать устройства «салфетками с нанесенным на них 70-процентным изопропиловым спиртом, или дезинфицирующими салфетками марки Clorox». При этом эти средства разрешается использовать на «твердых непористых поверхностях» вроде дисплея или клавиатуры. Гаджеты все еще не рекомендуется чистить отбеливателями и погружать их в другие моющие средства также нельзя.
MacRumors пишет, что на такие меры в компании, скорее всего, пошли из-за распространяющегося в мире коронавируса. Пользователи постоянно контактируют со своими аппаратами — издание предполагает, что так Apple дает возможность дезинфицировать их. Ранее в компании говорили, что чистящие средства могут повредить олеофобное покрытие экранов iPhone и iPad.
3DNews
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple обновила рекомендации по уходу за своими гаджетами и впервые официально позволила владельцам протирать их специальными салфетками. Об этом пишет издание...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)