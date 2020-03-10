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Apple впервые разрешила протирать iPhone - все из-за коронавируса

10.03.2020 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Apple обновила рекомендации по уходу за своими гаджетами и впервые официально позволила владельцам протирать их специальными салфетками. Об этом пишет издание MacRumors.

Apple впервые разрешила протирать iPhone - все из-за коронавируса

По словам представителей компании, владельцы гаджетов Apple могут протирать устройства «салфетками с нанесенным на них 70-процентным изопропиловым спиртом, или дезинфицирующими салфетками марки Clorox». При этом эти средства разрешается использовать на «твердых непористых поверхностях» вроде дисплея или клавиатуры. Гаджеты все еще не рекомендуется чистить отбеливателями и погружать их в другие моющие средства также нельзя.

MacRumors пишет, что на такие меры в компании, скорее всего, пошли из-за распространяющегося в мире коронавируса. Пользователи постоянно контактируют со своими аппаратами — издание предполагает, что так Apple дает возможность дезинфицировать их. Ранее в компании говорили, что чистящие средства могут повредить олеофобное покрытие экранов iPhone и iPad.

3DNews добавляет: журналисты издания The Wall Street Journal уже успели проверить на практике новые рекомендации по очистке дисплеев. В эксперименте они использовали новый iPhone 8, дисплей которого протерли салфетками Clorox 1095 раз. Приблизительно столько протираний может сделать среднестатистический пользователь iPhone за три года. В результате они установили, что после столь многочисленных протираний дисплей iPhone 8 остался «в хорошем состоянии», на нем не образовались какие-либо видимые повреждения.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:

 
 
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Apple обновила рекомендации по уходу за своими гаджетами и впервые официально позволила владельцам протирать их специальными салфетками. Об этом пишет издание...
 
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