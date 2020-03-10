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В Сети рассекретили характеристики и цену PlayStation 5

10.03.2020 12:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Издание BGR раскрыло полные характеристики, цену и время начала продаж грядущей игровой приставки от компании Sony — PlayStation 5.

В Сети рассекретили характеристики и цену PlayStation 5
На фото PlayStation 4 Pro

Сразу отметим: эта информация еще не подтверждена самой Sony, так что доверять ей на все 100% пока не стоит — особенно в части цены. Ниже — предполагаемые характеристики приставки:

  • процессором выступит восьмиядерный AMD Zen2 с частотой 3,4 ГГц (его могут разогнать до 3,7 ГГц);
  • видеокарта — на архитектуре RDNA 2 частотой в 1,7 ГГц, с 60 вычислительными блоками и общей производительностью в 13,3 терафлопса. Для сравнения: мощность нынешней PlayStation 4 Pro составляет 4,2 терафлопса;
  • 16 ГБ памяти типа GDDR6 + 4 ГБ типа DDR4;
  • SSD-накопитель объемом в 1 ТБ со скоростью в 5,5 ГБ/с;
  • пропускная способность 565 ГБ;
  • полная обратная совместимость с предыдущими поколениями PlayStation;
  • новый геймпад DualShock 5 с тактильной отдачей, датчиками сердцебиения и встроенным микрофоном;
  • «умный» помощник PlayStation AI для переключения между играми, запуска многопользовательского режима через голосовые команды.

По словам самой Sony, PlayStation 5 поступит в продажу ближе к рождественскому сезону этого года. BGR пишет, что игровая консоль будет продаваться за 499 долларов. Впрочем, финальную цену приставки наверняка установят, в том числе исходя из стоимости главного конкурента — Xbox Series X.

Ниже — цена нынешних приставок Sony:

 
 
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Издание BGR раскрыло полные характеристики, цену и время начала продаж грядущей игровой приставки от компании Sony — PlayStation 5.
 
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