В Сети рассекретили характеристики и цену PlayStation 5

Источник материала: IT.Tut.by

Издание BGR раскрыло полные характеристики, цену и время начала продаж грядущей игровой приставки от компании Sony — PlayStation 5.



На фото PlayStation 4 Pro

Сразу отметим: эта информация еще не подтверждена самой Sony, так что доверять ей на все 100% пока не стоит — особенно в части цены. Ниже — предполагаемые характеристики приставки:

процессором выступит восьмиядерный AMD Zen2 с частотой 3,4 ГГц (его могут разогнать до 3,7 ГГц);

видеокарта — на архитектуре RDNA 2 частотой в 1,7 ГГц, с 60 вычислительными блоками и общей производительностью в 13,3 терафлопса. Для сравнения: мощность нынешней PlayStation 4 Pro составляет 4,2 терафлопса;

16 ГБ памяти типа GDDR6 + 4 ГБ типа DDR4;

SSD-накопитель объемом в 1 ТБ со скоростью в 5,5 ГБ/с;

пропускная способность 565 ГБ;

полная обратная совместимость с предыдущими поколениями PlayStation;

новый геймпад DualShock 5 с тактильной отдачей, датчиками сердцебиения и встроенным микрофоном;

«умный» помощник PlayStation AI для переключения между играми, запуска многопользовательского режима через голосовые команды.

По словам самой Sony, PlayStation 5 поступит в продажу ближе к рождественскому сезону этого года. BGR пишет, что игровая консоль будет продаваться за 499 долларов. Впрочем, финальную цену приставки наверняка установят, в том числе исходя из стоимости главного конкурента — Xbox Series X.

Ниже — цена нынешних приставок Sony: