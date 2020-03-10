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Австралийка обнаружила морду собаки на снимке своих внутренних органов

10.03.2020 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Студентка из Мельбурна (Австралия) сделала компьютерную томографию и нашла на снимках нечто, напоминающее ее собаку. Об этом пишет издание Media Leaks со ссылкой на Unilad.

Австралийка обнаружила морду собаки на снимке своих внутренних органов

Девушку зовут Александра Майк, она учится в университете и подрабатывает флеботомистом — это специалист, проводящий забор крови у пациентов. В один момент Александра сделала себе тест и заметила, что у нее есть симптомы, указывающие на язвенный колит. Впрочем, на осмотре после КТ хирург заявил, что с внутренними органами девушки все в норме, и отдал ей снимки.

На одном из них внимание Александры привлекла необычная деталь — на скане она заметила мордашку своей собаки. На снимке изображено поперечное сечение таза и крестца — кости у основания позвоночника. Девушка считает, что странная комбинация костей выглядит в точности как ее спаниель по кличке Джордж. Впрочем, там же студентка видит и свою вторую собаку — Одри.

Австралийка обнаружила морду собаки на снимке своих внутренних органов

Девушке предстоит сделать еще несколько процедур, но она не унывает. «Я могла быть неизлечимо больна и наполнена опухолями, но я просто увидела собаку», — говорит Александра. Ее случай интересен тем, что обычно КТ брюшной полости человека выглядит несколько иначе.

 
 
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Студентка из Мельбурна (Австралия) сделала компьютерную томографию и нашла на снимках нечто, напоминающее ее собаку. Об этом пишет издание Media Leaks со ссылкой...
 
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