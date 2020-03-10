Австралийка обнаружила морду собаки на снимке своих внутренних органов

Источник материала: IT.Tut.by

Студентка из Мельбурна (Австралия) сделала компьютерную томографию и нашла на снимках нечто, напоминающее ее собаку. Об этом пишет издание Media Leaks со ссылкой на Unilad.





Девушку зовут Александра Майк, она учится в университете и подрабатывает флеботомистом — это специалист, проводящий забор крови у пациентов. В один момент Александра сделала себе тест и заметила, что у нее есть симптомы, указывающие на язвенный колит. Впрочем, на осмотре после КТ хирург заявил, что с внутренними органами девушки все в норме, и отдал ей снимки.

На одном из них внимание Александры привлекла необычная деталь — на скане она заметила мордашку своей собаки. На снимке изображено поперечное сечение таза и крестца — кости у основания позвоночника. Девушка считает, что странная комбинация костей выглядит в точности как ее спаниель по кличке Джордж. Впрочем, там же студентка видит и свою вторую собаку — Одри.





Девушке предстоит сделать еще несколько процедур, но она не унывает. «Я могла быть неизлечимо больна и наполнена опухолями, но я просто увидела собаку», — говорит Александра. Ее случай интересен тем, что обычно КТ брюшной полости человека выглядит несколько иначе.