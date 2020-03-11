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В Китае выявлен случай поражения новым коронавирусом центральной нервной системы человека

11.03.2020 10:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Врачи инфекционной больницы Пекина «Дитань» впервые в мире зафиксировали поражение коронавирусом нового типа центральной нервной системы человека. Как сообщило медучреждение, у пациента были диагностированы пневмония и энцефалит. Об этом пишет ТАСС.

В Китае выявлен случай поражения новым коронавирусом центральной нервной системы человека
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

«25 февраля из медучреждения был выписан пациент, вылеченный от вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии и энцефалита. Лечение больного курировал заведующий отделением интенсивной терапии больницы „Дитань“ Лю Цзин. Он обратил внимание, что у больного было выявлено расстройство сознания и необходимо учитывать, что вирус, возможно, может поражать центральную нервную систему», — отмечается в сообщении.

Как уточнил Лю Цзин, ранее врачам было известно, что пневмония, вызываемая коронавирусом нового типа, способна привести к осложнениям работы дыхательной системы, травме миокарда, дисфункциям кровеносной системы, повреждению почек, печени и многих других внутренних органов, однако случаи поражения коронавирусом центральной нервной системы мировая медицина до этого не фиксировала.

История пациента

56-летний пациент поступил в реанимацию 24 января с дыхательной недостаточностью в крайне тяжелом состоянии. Медикаментозное лечение не помогало, а состояние больного на фоне деградации легких ухудшалось.

Через 96 часов после поступления в больницу и на 14-й день протекания заболевания у больного были выявлены судороги конечностей и лицевых мышц, продолжительная икота, замедленная реакция зрачков и другие нехарактерные для пневмонии симптомы. Также у него было зафиксировано расстройство сознания вплоть до впадения в кому. Специалисты провели дополнительные анализы и диагностировали у пациента вирусный энцефалит, а также установили присутствие коронавируса в спинномозговой жидкости пациента.

После этого врачи скорректировали курс лечения, а состояние пациента начало улучшаться. 18 февраля (на 32-й день болезни) он был переведен из реанимации в инфекционное отделение.

 
 
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Врачи инфекционной больницы Пекина «Дитань» впервые в мире зафиксировали поражение коронавирусом нового типа центральной нервной системы человека. Как сообщило...
 
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