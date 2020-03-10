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Командующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом

10.03.2020 18:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом. Об этом министерство национальной обороны страны сообщило в Twitter.

«После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мика подтвердилось наличие коронавируса. Лица, сопровождающие генерала, были изолированы. Командующий в порядке», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что были предприняты действия для «минимизации риска».

Напомним, что в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также оказался на карантине из-за возможного заражения коронавирусом.

 
 
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Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом. Об этом министерство национальной обороны страны сообщило в Twitter.
 
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