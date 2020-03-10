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Командующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом
10.03.2020 18:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом. Об этом министерство национальной обороны страны
«После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мика подтвердилось наличие коронавируса. Лица, сопровождающие генерала, были изолированы. Командующий в порядке», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что были предприняты действия для «минимизации риска».
Напомним, что в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также
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Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом. Об этом министерство национальной обороны страны сообщило в Twitter.
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