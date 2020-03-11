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Никаких «Патриотов». В США назвали условие, при котором могут продать Турции свои ЗРК

11.03.2020 11:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В США заявили, что для получения Турцией американских зенитно-ракетных комплексов Patriot стране придется для начала избавиться от закупленных прошлым летом российских ЗРК С-400. Об этом заявил представитель Минобороны Соединенных Штатов Джонатан Хоффман, пишет издание Military Watch.

Никаких «Патриотов». В США назвали условие, при котором могут продать Турции свои ЗРК
Фото: youcomedy.me

Напомним, что Турция собирается развернуть первый батальон противовоздушных ракетных систем большой дальности С-400 в апреле. Комплексы были куплены у России и доставлены туркам в июле 2019 года. США выразили резкое недовольство сделкой и пригрозили Анкаре экономическими санкциями, а также исключили Турцию из программы поставки истребителей пятого поколения F-35. При этом, несмотря на покупку российских ЗРК, Турция по-прежнему проявляет интерес к покупке Patriot, что некоторые расценивают как уступку США с целью избежать экономического давления.

С-400 был выбран турецкой стороной вместо американских и китайских ЗРК ввиду его дешевизны и высоких возможностей — он может, например, поражать цели, движущиеся на гиперзвуковой скорости. Также теоретически комплекс способен сбивать самолеты-невидимки.

Неоднократно заявлялось, что российский комплекс превосходит Patriot.

 
 
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В США заявили, что для получения Турцией американских зенитно-ракетных комплексов Patriot стране придется для начала избавиться от закупленных прошлым летом...
 
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