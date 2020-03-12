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В США испытали новую высокоточную ракету для РСЗО

12.03.2020 12:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Кооперация Lockheed Martin — поставщик оружия номер один для Пентагона — объявила, что испытала ракету большой дальности следующего поколения, разработанную в рамках программы для Сухопутных сил США Precision Strike Missile. Об этом пишет Naked Science.

В США испытали новую высокоточную ракету для РСЗО
Фото: wikipedia.org

Тесты выполнили на ракетном полигоне White Sands: в итоге удалось достичь всех основных поставленных целей.

«Сегодняшние летные испытания еще раз продемонстрировали надежность, точность и критически важные возможности, которыми Lockheed Martin наделила PrSM, — заявила представитель Lockheed Martin Гайлия Кэмпбелл (Gaylia Campbell). — Ракета работала точно так, как ожидалось, и успешно поразила цель с высокой точностью».

Сообщается, что PrSM запустили из мобильной установки HIMARS: всего изделие преодолело примерно 180 километров. Известно, что максимальная дальность ракеты (по крайней мере, на раннем этапе) должна будет достигать примерно 500 километров. Кроме системы HIMARS, PrSM может получить комплекс M270 MLRS.

 
 
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Кооперация Lockheed Martin — поставщик оружия номер один для Пентагона — объявила, что испытала ракету большой дальности следующего поколения, разработанную в рамках...
 
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