ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые нашли самого маленького динозавра размером с колибри

12.03.2020 12:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Мьянме ученые нашли останки самого маленького из известных динозавров. Предположительно, обнаруженный череп принадлежал взрослой особи. Описание находки 11 марта приведено в журнале Nature. Об этом сообщает RTVi.

Ученые нашли самого маленького динозавра размером с колибри
Художественное представление Oculudentavis khaungraae. Художник: Han Zhixin

Динозавр получил имя Oculudentavis khaungraae (глазастая и зубастая птица) из-за крупных глазниц, заметных зубов. Внешне он напоминает колибри. Ученые предполагают, что Oculudentavis охотился на мелких беспозвоночных, в числе которых были летающие насекомые. При этом, в отличие от многих хищников, он не обладал бинокулярным зрением, так как глаза у него располагались по бокам черепа.

Находку обнаружили сотрудники Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук во главе с Цзинмай О’Коннор в образцах бирманского янтаря. Возраст находки составляет 99 миллионов лет.

Исследователи подвергли образец компьютерной томографии, таким образом они определили размеры и строение животного и пришли к выводу, что это был динозавр. Длина черепа этого вида составила всего 7,1 миллиметра, а длина головы с клювом не достигала и двух сантиметров.

По словам ученых, Oculudentavis — самый маленький из известных динозавров.

Янтарь из Мьянмы — богатый источник уникальных палеонтологических находок. В октябре 2018 года ученые Китайского геологического университета нашли улитку возрастом около 99 млн лет в кусочке бирманского янтаря. Это первые найденные останки улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Обычно в янтаре остаются только твердые части: панцири и раковины. В 2016 году в одном из остатков янтаря из Мьянмы нашли хвост динозавра, покрытый перьями.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мьянме ученые нашли останки самого маленького из известных динозавров. Предположительно, обнаруженный череп принадлежал взрослой особи. Описание находки...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max представлены официально. Цена - от 175 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика