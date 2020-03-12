|
Ученые нашли самого маленького динозавра размером с колибри
12.03.2020 12:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Мьянме ученые нашли останки самого маленького из известных динозавров. Предположительно, обнаруженный череп принадлежал взрослой особи. Описание находки 11 марта приведено в журнале
Динозавр получил имя Oculudentavis khaungraae (глазастая и зубастая птица) из-за крупных глазниц, заметных зубов. Внешне он напоминает колибри. Ученые предполагают, что Oculudentavis охотился на мелких беспозвоночных, в числе которых были летающие насекомые. При этом, в отличие от многих хищников, он
Находку обнаружили сотрудники Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук во главе с Цзинмай О’Коннор в образцах бирманского янтаря. Возраст находки составляет 99 миллионов лет.
Исследователи подвергли образец компьютерной томографии, таким образом они определили размеры и строение животного и пришли к выводу, что это был динозавр. Длина черепа этого вида составила всего 7,1 миллиметра, а длина головы с клювом не достигала и двух сантиметров.
По словам ученых, Oculudentavis — самый маленький из известных динозавров.
Янтарь из Мьянмы — богатый источник уникальных палеонтологических находок. В октябре 2018 года ученые Китайского геологического университета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мьянме ученые нашли останки самого маленького из известных динозавров. Предположительно, обнаруженный череп принадлежал взрослой особи. Описание находки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)