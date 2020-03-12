Ученые нашли самого маленького динозавра размером с колибри

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В Мьянме ученые нашли останки самого маленького из известных динозавров. Предположительно, обнаруженный череп принадлежал взрослой особи. Описание находки 11 марта приведено в журнале Nature . Об этом сообщает RTVi.



Художественное представление Oculudentavis khaungraae. Художник: Han Zhixin

Динозавр получил имя Oculudentavis khaungraae (глазастая и зубастая птица) из-за крупных глазниц, заметных зубов. Внешне он напоминает колибри. Ученые предполагают, что Oculudentavis охотился на мелких беспозвоночных, в числе которых были летающие насекомые. При этом, в отличие от многих хищников, он не обладал бинокулярным зрением, так как глаза у него располагались по бокам черепа.

Находку обнаружили сотрудники Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук во главе с Цзинмай О’Коннор в образцах бирманского янтаря. Возраст находки составляет 99 миллионов лет.

Исследователи подвергли образец компьютерной томографии, таким образом они определили размеры и строение животного и пришли к выводу, что это был динозавр. Длина черепа этого вида составила всего 7,1 миллиметра, а длина головы с клювом не достигала и двух сантиметров.

По словам ученых, Oculudentavis — самый маленький из известных динозавров.

Янтарь из Мьянмы — богатый источник уникальных палеонтологических находок. В октябре 2018 года ученые Китайского геологического университета нашли улитку возрастом около 99 млн лет в кусочке бирманского янтаря. Это первые найденные останки улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Обычно в янтаре остаются только твердые части: панцири и раковины. В 2016 году в одном из остатков янтаря из Мьянмы нашли хвост динозавра, покрытый перьями.