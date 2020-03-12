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Сотрудникам минского офиса Wargaming из-за коронавируса позволили работать из дома - но не всем

12.03.2020 14:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудникам минского офиса Wargaming из-за распространяющегося коронавируса позволили работать удаленно из дома — правда, не всем. Об этом 42.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудникам минского офиса Wargaming из-за коронавируса позволили работать из дома - но не всем
Фото: Reuters

В пресс-службе заявили, что «на сегодняшний день минский офис Wargaming функционирует в штатном режиме». Вместе с тем, «сотрудникам выдан удаленный доступ к ресурсам компании, чтобы они могли работать из дома». Но это правило распространяется не на всех — работать удаленно предложили только тем, чьи рабочие задачи это позволяют. «По каждому отделу вопрос организации работы принимается индивидуально», — добавили представители Wargaming.

Они же заявили, что в компании «на неопределенное время приостановлены все командировки сотрудников. С текущего момента временно приостанавливается прием кандидатов из других стран, отменяются запланированные массовые мероприятия (тимбилдинги, тренинги)».

Напомним: на сегодняшний день в Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели. Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий, но добавляет, что полное закрытие границы сейчас нецелесообразно. Более рациональной и эффективной мерой в Беларуси считают санитарно-карантинный контроль на границе (в том объеме, который действует сейчас) и противоэпидемиологические и клинические мероприятия внутри страны. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

 
 
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Сотрудникам минского офиса Wargaming из-за распространяющегося коронавируса позволили работать удаленно из дома — правда, не всем. Об этом 42.TUT.BY сообщили...
 
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