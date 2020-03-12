Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max представлены официально. Цена - от 175 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Redmi китайской компании Xiaomi официально представил два новых «народных» смартфона — Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Об этом сообщает FoneArena.





Redmi Note 9 Pro Max

Смартфон сзади прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Для зарядки используется USB-C, есть и ИК-сенсор для управления бытовой техникой. Сканер отпечатков пальцев разместили на правой грани гаджета, датчик совмещен с клавишей питания. Производитель заявляет, что такое решение позволяет активировать смартфон быстрее в сравнении с экранными сканерами в бюджетных устройствах. Не отказались и от 3,5-мм разъема для наушников. А еще смартфон позволяет установить одновременно две SIM-карты и карту памяти.

Основная камера Redmi Note 9 Pro Max размещена в квадратном блоке на тыльной стороне смартфона. Разрешение первого фотодатчика — 64 Мп, второго, суперширокоугольного — 8 Мп (на 119 градусов). Еще один фотомодуль — на 5 Мп — нужен для создания макроснимков, в наличии и датчик на 2 Мп для определения глубины объектов в кадре. Во время презентации представители компании заявили, что Redmi Note 9 Pro Max способен снимать в RAW. Ожидаемо, в активе и алгоритмы искусственного интеллекта с ночным режимом.





Диагональ дисплея смартфона составляет 6,67 дюйма, фронтальная камера (32 Мп) находится в небольшом вырезе в форме буквы «О» в центре верхней части панели. Соотношение сторон — 20:9, разрешение — Full HD+. Процессором выступает новый Qualcomm Snapdragon 720G, оперативной памяти — от 6 ГБ. Емкость аккумулятора — 5020 мАч, поддерживается ускоренная проводная зарядка. Зарядный адаптер на 33 Вт входит в комплект поставки девайса.

Стартовая версия устройства в Индии оценена в 202 доллара, также есть модификации за 230 и 256 долларов с большим объемом памяти. Старт продаж намечен на 25 марта.

Redmi Note 9 Pro





Это — чуть более доступная версия смартфона с немного упрощенными техническими характеристиками. Впрочем, различия не столь заметны. Устройство оснащается все тем же экраном на 6,67 дюйма, процессором Qualcomm Snapdragon 720G и батареей на 5020 мАч. Правда, быстрая зарядка тут только на 18 Вт. Разрешение главного модуля основной камеры — 48 Мп, а не 64 Мп. Остальные датчики такие же. Фронтальная камера — на 16 Мп.

Аппарат будет продаваться по цене от 175 долларов.

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