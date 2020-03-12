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Из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

12.03.2020 16:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете. Об этом сообщается на сайте госкорпорации, пишет РБК.

Из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
Посадочная платформа миссии «ЭкзоМарс-2020». Фото: Rogozin / Twitter

«Стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии „ЭкзоМарс“ ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы», — сообщили в «Роскосмосе». Изначально запуск миссии был намечен на 2020 год.

По словам главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина, эпидемия коронавируса «практически остановила возможность рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия». Он отметил, что запуск был перенесен в первую очередь из-за требований максимальной надежности.

Руководитель ЕКА Ян Вёрнер в свою очередь указал, что накопленные за время работы знания позднее «позволят завершить оставшиеся работы в возможно короткие сроки». «Мы хотим убедиться в том, что на 100% уверены в успешной реализации миссии. Мы не допускаем ни малейшей вероятности ошибки», — сказал он.

Марсоход, который участвует в миссии, назвали «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin). Он может бурить поверхность Марса и проникать в его подповерхностный слой. Он также оснащен миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни. Ранее аппарат успешно прошел заключительные термовакуумные испытания во Франции, сообщили в «Роскосмосе».

 
 
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«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был...
 
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