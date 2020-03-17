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Австрийский пилот написал в небе «Оставайтесь дома»

17.03.2020 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Австрийский летчик на легкомоторном самолете Diamond DA40 Diamond Star «написал» в небе Stay Home или «Оставайтесь дома», призвав таким образом не выходить из дома на фоне пандемии COVID-2019. Об этом пишет Simple Flying.

Австрийский пилот написал в небе «Оставайтесь дома»
Изображение: Flightradar24.com

Пилот сделал это во время короткого 24-минутного перелета из австрийского аэропорта Винер-Нойштадт в австрийский же Грац.

Сообщение пилота перекликается с хэштегом #stayhome, который используется в социальных сетях. Пользователи используют его, чтобы побудить людей воздерживаться от поездок и выдерживать «социальную дистанцию», чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Ранее авиакомпания Austrian Airlines объявила, что она временно приостанавливает все рейсы на десять дней, начиная со среды, 18 марта. Два самолета останутся на службе для спасательных и эвакуационных рейсов. На момент написания новости в Австрии зарегистрировано 860 случаев заболевания коронавирусом, и было введено частичное закрытие границ.

 
 
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Австрийский летчик на легкомоторном самолете Diamond DA40 Diamond Star «написал» в небе Stay Home или «Оставайтесь дома», призвав таким образом не выходить из дома на фоне...
 
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