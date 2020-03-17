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В России нашли нашли крупнейшую «хижину» из костей

17.03.2020 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Рекордно большое сооружение из костей шерстистого мамонта обнаружилось на одной из Костенковских стоянок каменного века. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на пресс-релиз Эксетерского университета.

В России нашли нашли крупнейшую «хижину» из костей
Фото: Alex Pryor / Phys.org

Круговые сооружения — «хижины», сложенные из мамонтовых костей — не такая уж большая редкость для палеолитических стоянок на территории Восточной Европы. Под Воронежем, на знаменитом Костенковском комплексе каменного века, их обнаружили еще в 1950—1960 годах. Однако новая находка содержит останки сооружения рекордных размеров: достигая 12,5 метра в поперечнике, оно сложено из костей не менее чем 60 животных.

«Костяная хижина» была обнаружена на стоянке Костенки-11 в 2013 году, затем около трех лет продолжались раскопки, еще несколько лет занял анализ собранных материалов. Радиоизотопное датирование показало, что она выделяется не только размерами, но и рекордной для таких сооружений древностью: возраст строения оценивается в 25 тысяч лет.

Как и прочие подобные структуры, «хижину» окружает серия ям, предназначение которых неизвестно. Возможно, они служили для сброса строительного мусора или использовались для хранения запасов. Впрочем, неясно и предназначение самих таких строений из мамонтовой кости.

Они могли служить временными жилищами или центрами для отправления ритуалов, поскольку в целом восточноевропейцы той далекой эпохи еще вели жизнь охотников и собирателей и не были склонны к сооружению таких масштабных строений. «Так или иначе кости мамонтов — весьма тяжелые, особенно свежие, и простое перенесение их к месту потребовало огромной работы», — говорит один из участников исследования Александер Прайор (Alexander Pryor).

В самой «костяной хижине» археологи нашли несколько каменных инструментов, следы угля, обгоревших костей и растений, употреблявшихся, по-видимому, в пищу. По словам ученых, здесь обнаруживаются и первые надежные свидетельства того, что леса в окрестностях Костенок сохранялись даже на пике ледникового периода, а их древесина использовалась местными жителями для поддержания огня.

Из этого также можно предположить, что строение из массивных костей служило убежищем и/или складом в особенно холодные и суровые времена. «Если хотя бы некоторые из этих животных были убиты, — добавляет Прайор, — они могли дать сразу большое количество пищи. Ее сохранение и накопление могло играть важную роль».

Впрочем, функция сооружения остается неизвестной и могла быть чисто ритуальной: как храм мамонтам, которые играли в жизни людей того времени столь значительную роль. В пользу этой гипотезы говорит и полное отсутствие каких-либо следов крыши над «хижиной». Более того, не очень ясно, каким образом жители палеолита в принципе могли накрыть столь большое строение.

Наконец, некоторые кости, использованные при строительстве, не были очищены полностью и сохранили отдельные куски мускулов и связок животных. Они должны были гнить и источать резкий неприятный запах, что, по мнению ученых, также свидетельствует не в пользу постоянного использования «хижины» для жилья или убежища — а скорее может говорить о временном его посещении для отправления ритуалов. Окончательно выяснить предназначение подобных палеолитических строений нам еще предстоит.

 
 
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Рекордно большое сооружение из костей шерстистого мамонта обнаружилось на одной из Костенковских стоянок каменного века. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на...
 
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