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Россия впервые покажет «убийцу кораблей» на параде Победы

18.03.2020 10:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бал» впервые пройдет по Красной площади на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Минобороны России.

Россия впервые покажет «убийцу кораблей» на параде Победы
Фото: wikipedia.org

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса „Бал“, всего шесть машин», — сообщили в военном ведомстве.

Всего в параде на Красной площади будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из них более 20 новейших образцов будут продемонстрированы впервые.

Береговой ракетный комплекс «Бал», вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, способен ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии около 130 км.

Х-35 может уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн. Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя. Модернизированная ракета Х-35УЭ имеет дальность до 260 км.

 
 
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Береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бал» впервые пройдет по Красной площади на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили...
 
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