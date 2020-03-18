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В России представили рассекреченные документы о выходе первого человека в открытый космос
18.03.2020 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В честь 55-летия первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство госкорпорация «Роскосмос» предлагает комплект
Ровно 55 лет назад, 18 марта 1965 года, произошло историческое событие. Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в открытый космос.
Он находился в свободном плавании, удалился от корабля на расстояние до пяти метров, провел комплекс исследований и наблюдений и благополучно возвратился назад. Как это было, можно посмотреть в коротком фильме «В скафандре над планетой» 1965 года.
Спустя более чем полвека «Роскосмос» предлагает
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В честь 55-летия первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство госкорпорация «Роскосмос» предлагает комплект рассекреченных документов,...
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