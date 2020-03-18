В России представили рассекреченные документы о выходе первого человека в открытый космос

Источник материала: IT.Tut.by

В честь 55-летия первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство госкорпорация «Роскосмос» предлагает комплект рассекреченных документов , рассказывающих о реализации программы. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».



Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе. Кадр из фильма «В скафандре над планетой», АПН

Ровно 55 лет назад, 18 марта 1965 года, произошло историческое событие. Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в открытый космос.

Он находился в свободном плавании, удалился от корабля на расстояние до пяти метров, провел комплекс исследований и наблюдений и благополучно возвратился назад. Как это было, можно посмотреть в коротком фильме «В скафандре над планетой» 1965 года.

Спустя более чем полвека «Роскосмос» предлагает ознакомиться со значимыми документами, среди которых подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Сергея Королева, а также председателя Государственной комиссии (в прошлом — директора НИИ-88) Георгия Александровича Тюлина, представителей руководства страны и других выдающихся деятелей советской науки и промышленности.

Например, вы сможете прочесть стенограмму послеполетных докладов командира корабля «Восход-2» Беляева и летчика-космонавта Леонова. Или же отчет экипажа о выполнении полета на космическом корабле-спутнике «Восход-2», который подробно описывает задачи и этапы полета, заостряя внимание на эксперименте по выходу человека в открытое космическое пространство.