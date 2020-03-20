Количество морских паразитов из рыбы для суши за полвека увеличилось в 280 раз

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По сравнению с началом 1970-х годов паразитические черви из рода Anisakis стали встречаться в мясе и других тканях тела рыб почти в триста раз чаще. Это мясо часто используют для суши и других подобных ему блюд. Американские океанологи предполагают, что это изменение связано с тем, что сейчас восстановилась численность некоторых китообразных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию в научном журнале Global Change Biology .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Roozbeh Eslami / Unsplash

«Причиной того, почему численность нематод из рода Anisakis резко выросла в последние годы, могло стать восстановление популяций некоторых видов морских млекопитающих. Это позитивная тенденция, так как она отражает рост поголовья животных, на которых паразитируют эти черви», — прокомментировала работу Челси Вуд, океанолог из Вашингтонского университета и один из авторов работы.

В Мировом океане обитают сотни разновидностей паразитических червей, многие из которых живут за счет крупных млекопитающих и птиц, которые питаются рыбой и различными моллюсками. Личинки нематод и других паразитов часто проникают в тело тех животных, которых поедают их конечные хозяева, и ждут того момента, когда те проглотят их вместе с пищей.

Ярким примером этого считаются паразитические черви из рода Anisakis, конечные хозяева которых — киты и дельфины. Эти черви часто поражают морскую рыбу и считаются одной из главных угроз для здоровья любителей суши и других блюд из сырого мяса морских животных. Ученые уже более сорока лет следят за тем, как эти паразиты распространяются по морям Земли.

Вуд и ее коллеги объединили все данные, которые ученые собирали начиная с 1978 года и заканчивая сегодняшним днем. В общей сложности ученые проанализировали около ста научных статей, посвященных этим нематодам.

Схожий анализ ученые провели для нематод из рода Pseudoterranova — паразитов ластоногих и близких родственников Anisakis. Благодаря этому они составили целостную картину по изменениям в численности нематод в Мировом океане.

Океанологи удивились, узнав, что численность нематод из рода Anisakis за последние полвека не просто увеличилась, а выросла почти в три сотни раз. При этом, что интересно, этот прирост не коснулся их родичей из Pseudoterranova. Количество последних оставалась примерно одинаковым на протяжении последнего полувека.

Причиной подобного расхождения, предполагают ученые, может быть то, что увеличение численности нематод было связано не с глобальным потеплением, как предполагали некоторые климатологи, а с изменениями в популяциях тех животных, на которых паразитируют эти черви.

Дело в том, что в 1972 году в США, а затем и во многих других странах начали действовать законы, которые запретили или резко ограничили китобойный промысел. В результате численность многих китообразных млекопитающих начала восстанавливаться, что расширило кормовую базу для Anisakis.

При этом количество морских котиков и прочих ластоногих, на которых паразитирует Pseudoterranova, не изменилась. Это может объяснять, почему численность популяции этих червей почти не изменилась. Подобные процессы, как считает Вудс, нужно учитывать при оценке эффективности мер, которые предпринимают для восстановления в численности разных морских животных.

К примеру, резкий рост в численности паразитических нематод, которые поражают преимущественно один вид дельфинов, хорошо переносящих заражение ими, может замедлить или даже остановить рост популяций других китообразных, организм которых хуже сопротивляется паразитам. Это сделает любые меры по их защите от вымирания малоэффективными, заключают ученые.