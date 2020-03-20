«Беларусь пока отстает от той же Украины». Как компания OneSoil меняет сельское хозяйство

Источник материала: IT.Tut.by

OneSoil — это проект, благодаря которому про белорусов слышат в разных уголках мира, от Бразилии и США до Великобритании и Норвегии. 42.TUT.BY побеседовал с одним из основателей стартапа Вячеславом Мазаем, о современном сельском хозяйстве, точном земледелии и изменениях, которые произошли в работе проекта за два года после нашей предыдущей беседы .



Вячеслав Мазай

С чего все началось

OneSoil — это компания, которая разрабатывает приложения и онлайн−платформу для точного земледелия. Ее продукты построены на анализе спутниковых снимков и алгоритмах машинного обучения.

История продукта началась в 2014 году, когда программист Вячеслав Мазай и геоинформатик Всеволод Генин познакомились на выставке «БелАгро». В то время Вячеслав занимался аэросъемкой, а Всеволод учился на географическом факультете БГУ и занимался геоинформатикой, а именно обработкой и анализом данных со спутников и беспилотников.

Вместе они решили запустить полезный для сельского хозяйства проект. Поначалу практически вручную проводили на полях у знакомых различные А/В-тесты и эксперименты: как станут развиваться посевы, если внести разное количество удобрений, сколько тонн можно собрать с каждого участка. Затем, в 2016 году, к ним присоединился третий основатель стартапа — дизайнер Александр Яковлев, который тогда жил в Аргентине и ненадолго приехал в Минск. Яковлев впечатлился увиденным и помог небольшой команде связаться с его другом Арсением Анисимовичем, который жил в Лондоне и занимался data science.

С помощью Анисимовича удалось создать нейросеть для анализа фото с дрона, которая бы распознавала объекты на изображениях. Это существенно сократило время на анализ, который раньше проводился практически вручную.

Почти два года стартап работал командой из шести человек за собственные деньги. Но затем к работе проекта подключился Александр Чекан, один из партнеров инвестиционного фонда Haxus. Он и познакомил ребят с сооснователем инвестиционной компании Bulba Ventures Юрием Мельничеком и сооснователем фонда Haxus Юрием Гурским.

Инвесторы предложили заменить дроны на спутники и добавить к белорусским хозяйствам пользователей со всего мира. На этих условиях Мельничек, а также венчурный фонд Haxus Юрия Гурского и сооснователь Epam Systems Леонид Лознер вложили в OneSoil 500 тысяч долларов.

Примерно до лета 2018 года стартап занимался разработкой собственной платформы для фермеров, так что, по сути, бизнес стартовал совсем недавно. Но вместе с тем OneSoil сегодня — один из самых известных и титулованных проектов в нашей стране. На его счету — победа в Information is Beautiful Awards , World Summit Awards от Всемирного саммита ООН; чемпионство в категории Environment & Green Energy на конкурсе World Summit Awards; а также Golden Kitty Awards 2018 года в категории «ИИ и машинное обучение». Стенды с картами полей являются обязательной точкой на пути экскурсий в ПВТ, а в офис в центре Минска периодически приезжают партнеры со всего мира.

«У нашего среднего пользователя семь полей»



В офисе OneSoil

Сейчас в офисе OneSoil работает 35 человек. Из их окон видно зеленое поле — правда не фермерское, а спортивное, для занятий бегом. На стенах над головами сотрудников вместо картин висят скриншоты интерактивной онлайн-карты, которая визуализирует данные о 60 миллионах полей в странах Европы и США.

На стекло «переговорки», где мы беседуем с Вячеславом, приклеена фотография 2017 года, на которой запечатлены полегшие растения.

— Это белорусское хозяйство. Мы им советовали, как надо работать, на что нам ответили, что они «лучше нас все знают». А потом их поле «упало», — вспоминает Вячеслав. — Мы сотрудничаем с фермерами на нескольких континентах, но все равно по-прежнему хватает тех, кто говорит: «У меня дед делал так, отец делал так, и я буду». В таком случае мы не пытаемся их переубедить. Мы уже нашли своих пользователей: их сейчас порядка 130 тысяч в Европе, Северной и Южной Америке, России и Украине.

Сегодня OneSoil продолжает «выезжать в поля», но работает с белорусскими хозяйствами не так интенсивно, как, например, с украинскими или российскими. По сути, в нашей стране у них есть «пара любимых фермеров», но основные клиенты — за рубежом.

— Раньше это были Украина, Европа, Северная и Южная Америка, но буквально полгода назад к ним добавилась еще и Россия, — рассказывает Вячеслав. — Причем по количеству пользователей эта страна сейчас на втором месте. На первом Бразилия, а на третьем — Украина. Во всех этих трех странах сотрудничают с нами фермеры и агрохолдинги. Да, мы работаем с большими компаниями, но все наши программы и приложения больше рассчитаны на мелких фермеров: у нашего среднего пользователя семь полей.

Для холдингов даем API. Также проводим с ними очень много совместных экспериментов по внесению фосфора, калия, азота и дифференцированному посеву.

API расшифровывается как Application Programming Interface, или программный интерфейс приложения. По факту это способ получения данных: программист может воспользоваться предоставленным кодом для получения доступа к функционалу сторонней программы. API делает возможной работу ресурсов, которые используют потенциал и мощность другого сайта или программы.

Сооснователь добавляет, что Бразилия присоединилась к OneSoil примерно год назад — в конце весны 2019-го. Другие страны Южной Америки — немногим раньше. Причем, как говорит Вячеслав, Бразилия, Чили, Уругвай, Мексика, Канада пришли к ним сами по себе, благодаря «сарафанному радио».

— Хороший продукт всегда развивается сам по себе. Так же было и с Россией: она сама к нам «пришла», мы ничего специально для этого не делали, — утверждает Мазай.

— Как проходила разметка полей в Южной Америке? Ведь нейросеть, которая определяет границы в Беларуси, может ошибиться на полях на другом континенте.

— В Южной Америке у нас была команда из 20 разметчиков. Они работали примерно полгода, смотрели, как у нас получалось определять границы поля в разных странах, и где-то корректировали.

— Планируете полететь в Южную Америку?

— Да, чтобы обсудить совместные эксперименты, посмотреть, какие там культуры, земли. Но пока мы ездим в ближайшие страны. Недавно были в Узбекистане по приглашению местного министерства сельского хозяйства (делали пилотный проект с The Boston Consulting Group, который уже закончился). А сразу после этого — в ОАЭ: смотрели, что мы можем для них сделать. Но в Эмиратах больше теплиц, чем открытых земель, так что мы со своим проектом туда не особо вписываемся. Посмотрим, что будет, попробуем наши датчики, увидим, как они покажут себя в теплицах. Может, что-нибудь получится.

«Наконец-то вы начали нормальными делами заниматься»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как говорится в блоге Amazon , миссия OneSoil — это предоставлять достоверную информацию о полях в каждом уголке планеты. Компания соединяет спутниковые и локальные данные — состояние почвы, температуру и влажность, — чтобы анализировать поля.

Сейчас компания предлагает для фермеров веб-платформу OneSoil и мобильное приложение OneSoil Scouting , которые позволяют получить информацию о состоянии поля или зоны продуктивности для расчета удобрений без специального оборудования — нужен только смартфон или компьютер с доступом в интернет.

Благодаря этим инструментам фермер может легко наблюдать за развитием растений, определять норму удобрений для каждого участка, быстро создавать файл с заданием для сельскохозяйственной техники или же оставлять заметки и делиться ими с коллегами. В расчете показателей указывается множество факторов вплоть до погоды.

Кроме того, компания занимается сторонними проектами, например составила сельскохозяйственную карту Беларуси , или карту для белорусских пчеловодов (сейчас у компании в работе около 70 пилотных проектов). Может, поэтому многие клюнули на первоапрельскую шутку про «бесплатное мобильное приложение OneSoil Sports», которое «предсказывает счет футбольного матча с точностью 75%».

— После выхода новости нам стали писать и спрашивать об этом продукте. Значит, сработало, — улыбается Вячеслав. — Была даже смешная история, когда родители одного из сотрудников сказали, что «наконец-то вы начали нормальными делами заниматься».

И, разумеется, любой желающий по-прежнему может воспользоваться картой OneSoil Map , которая позволяет узнать размеры и количество полей, рейтинг сельскохозяйственных культур в 44 странах Европы и Северной Америки, а также проследить развитие конкретного поля и относительную урожайность за последние три года. Но, по словам Вячеслава, совсем скоро компания обновит карту и добавит новые годы и новые страны.

Если пользователь заметит в карте неточность, он может сообщить об этом разработчикам — и данные будут использованы для улучшения алгоритмов машинного обучения.

«Мы ежедневно анализируем 33 миллиона гектаров от наших пользователей»





Приложения OneSoil по-прежнему бесплатны для фермеров, но компания предлагает купить собственные разработки — метеодатчик или модем для связи сельскохозяйственной техники и платформы OneSoil по мобильной сети.

Основной источник выручки компании — это анализ большого массива данных по сельскому хозяйству и предоставление аналитики крупным компаниям вроде производителей удобрений либо оборудования, банков, страховых компаний, трейдеров и других.

— Что самое популярное? Всех интересует, где и какие растут культуры. Для примера возьмем Францию: мы смотрим, что там росло последние четыре года, потом изучаем правила севооборота и правила сельского хозяйства, — поясняет Вячеслав. — В итоге мы знаем, какая культура должна идти по правилам за предыдущей, что созревает раньше, и таким образом можем предсказать, где должна расти пшеница. Вот такая аналитика и интересует компании, допустим, условного продавца удобрений, который хочет увеличить свои продажи и выйти на новый рынок. Мы ему подсказываем, в каком регионе больше этой культуры.

— Какой была выручка за 2019 год? Она выросла по сравнению с 2017, 2018 годами?

— Мы начали получать выручку только в прошлом году, но не стану называть цифры. В 2017-м мы официально работали один месяц — тогда мы только начали разрабатывать свою платформу, и у нас не было ничего, связанного с бизнесом, — отвечает Вячеслав. — Но скажу, что недостатка в работе у нас нет. Наоборот, сейчас у нас больше работы, чем специалистов.

При помощи нашей платформы для фермеров мы ежедневно анализируем 33 миллиона гектаров от наших пользователей, это огромное число. Из публичных данных следует, что больше ни у кого нет таких показателей, самое близкое — в 2−3 раза меньше.

Мы общаемся с теми, кто работает в нашей сфере, дружим, вместе ездим на конференции. Например, недавно ездили в Вашингтон по приглашению NASA Harvest.

NASA Harvest — это программа НАСА по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, которая активно выступает за внедрение спутниковых наблюдений за нашей планетой в государственных и частных организациях.

— На конференции присутствовали топовые игроки, такие как ребята из AgTech. Мы раньше даже и не мечтали, чтобы познакомиться с ними. А теперь выступаем рядом с ними и рассказываем, как работает наша технология, — продолжает Вячеслав.

«Внуки и сыновья фермеров с телефоном и ноутбуком идут в сельское хозяйство»





Хотя сельское хозяйство — очень консервативная область, но уже несколько десятилетий (с 1980-х, когда в США стали делать первые карты по дифференцированному внесению удобрений на основании анализов почвы) здесь применяется точное земледелие.

Это система ведения сельского хозяйства, которая построена на использовании современных технологий на всех этапах работы. Благодаря ей фермеры эффективнее расходуют семена, удобрения и пестициды, а также собирают более высокие урожаи.

— Что для нас значит точное земледелие? Мы подразумеваем под этим точечный анализ каждого метра поля, каждого пикселя на экране, — поясняет Мазай. — Мы помогаем фермерам лучше понять свое поле, чтобы они могли лучше выращивать свою продукцию и собирать больше либо же уменьшить затраты при том же уровне урожайности.

Для анализа OneSoil использует снимки спутника Sentinel-2 c разрешением 10 метров и нейронные сети для определения границ полей в Европе и США.

— Нет, над нами никогда не подтрунивали из-за того, что мы «занимаемся колхозами», даже в начале работы. Наоборот, говорили, что «вы делаете интересные штуки в такой консервативной области», — продолжает Вячеслав. — Сельское хозяйство меняется. Становится ли оно крутым? Да. Модным? Тоже да. Появляется множество новых модных технологий, и наша в том числе. Но пока все переходят к глобальной цифровизации, сельское хозяйство остается наиболее неоцифрованным. И мы вместе с другими компаниями устраняем это.

Конечно, число частных фермеров, которые заинтересованы в чем-то новом, цифровом, технологическом, растет с каждым годом, но пока тех, кто работает по старинке, гораздо больше. Трактор без компьютера — это просто трактор, а с компьютером ты уже можешь делать все точно. Ты инвестируешь в технологии и экономишь огромные деньги.

У консервативных фермеров уже появились внуки и сыновья, которые с телефоном и ноутбуком идут в сельское хозяйство. Это сейчас происходит в том числе и в Беларуси: с каждым годом появляются хозяйства, которые используют современные технологии для точного земледелия. Когда мы начинали, их было 2−3, а сейчас, наверное, не меньше 20.

Но все же Беларусь пока отстает от той же Украины, которая номер один в Европе по данному показателю. Почему? Потому что в Украине частная земля, конкуренция и нет субсидирования, как в Европе. В Европе все сидят на субсидиях — когда фермеру дают деньги и на химию, и на удобрение, и указывают, что выращивать. В Украине такого нет, и без технологических новинок украинские фермеры не смогут конкурировать.