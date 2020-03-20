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Ученые нашли «чудо-цыпленка», от которого произошли курицы и утки

20.03.2020 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые нашли остатки «чудо-цыпленка», которого можно считать предком современных куриц, перепелов и уток. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Nature.

Ученые нашли «чудо-цыпленка», от которого произошли курицы и утки
3D-модель черепа «чудо-цыпленка». Фото: Sarah Collins/Cambridge University

Исследователи из Кембриджского университета 20 лет назад обнаружили останки птички, а именно: ее череп и кости ног, которая жила на доисторическом европейском побережье 66,8 млн лет назад.

Исследователи назвали этот недавно открытый вид Asteriornis maastrichtensis в честь богини падающих звезд Астерии (легенда гласит, что она превратилась в перепелку, чтобы спастись от Зевса).

Проанализировав структуры окаменелостей, исследователи обнаружили, что у них есть сочетание особенностей, которые можно наблюдать у современных водоплавающих птиц, например, у уток, кур и перепелов. Это говорит о том, что Asteriornis maastrichtensis может быть общим предком этих групп.

Считается, что птицы произошли от хищных динозавров тероподов — это открытие было сделано благодаря находке «недостающего звена», такого, как, например, археоптерикс возрастом 150 миллионов лет, у которого были зубы, а также перья и кости запястья, которыми пользуются и современные птицы.

Но до сих пор было мало доказательств того, когда именно появились современные птицы. Теперь же ученые предполагают, что современные птицы возникли в какой-то момент к концу эпохи динозавров.

Возможно, им удалось пережить катастрофу в конце мелового периода и дать потомство, из которого и появились современные птицы. И кости «чудо-цыпленка» могут пролить свет на эту загадку.

 
 
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Ученые нашли остатки «чудо-цыпленка», которого можно считать предком современных куриц, перепелов и уток. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Nature.
 
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