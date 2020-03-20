Российский подводник: вот почему американцы не сумели обнаружить субмарину «Борей»

Источник материала: IT.Tut.by

Военные США не смогли обнаружить подлодку проекта 955 (шифр «Борей») «Александр Невский» во время межфлотского перехода из-за ее малой шумности и особого маневрирования. Об этом рассказал в интервью ТАСС по случаю Дня моряка-подводника экс-командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид.



Фото: topwar.ru

«Что касается скрытности, то мы перекрываем [по этому показателю] не только свои корабли, но и иностранные. США „отдыхают“ по сравнению с нашей малошумностью», — заявил Танковид, говоря о характеристиках «Александра Невского». По словам капитана, переход подлодки с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути (состоялся в 2015 году. — Прим. ТАСС) длился 42 дня, из которых «Александр Невский» 12 суток шел в надводном положении. Танковид отмечает, что Соединенным Штатам об этом походе стало известно, только когда подлодка пришла в Вилючинск на Камчатке.

«В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли», — рассказал командир подлодки.

Танковид добавил, что из-за малой шумности, слабого следа, оставляемого в воде, и других низких показателей заметности российскую подлодку класса «Борей» может обнаружить не всякая из существующих иностранных субмарин. «Поэтому, даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались необнаруженными и прошли мимо Американского континента тихо и спокойно», — отметил капитан.

Подлодка «Александр Невский»

«Александр Невский» — вторая атомная подлодка стратегического назначения проекта 955 «Борей». Была заложена на «Севмаше» (г. Северодвинск) 19 марта 2004 года, спущена на воду в ноябре 2010 года. Корабль был зачислен в состав Тихоокеанского флота в декабре 2013 года, но до 2015 года территориально оставался на Северном флоте для продолжения испытаний основного оружия — баллистической ракеты «Булава». Субмарина способна нести на борту 16 таких ракет.