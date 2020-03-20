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«Плавно плыть на буксире». В США оценили перспективы авианосца «Адмирал Кузнецов»

20.03.2020 14:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В будущем единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», несмотря на многочисленные неудачи, с которыми ранее столкнулся корабль, «вероятно, будет плавно плыть, буксируемый буксиром», пишет Lenta.ru, ссылаясь на The National Interest.

«Плавно плыть на буксире». В США оценили перспективы авианосца «Адмирал Кузнецов»
Фото: rusjev.net

«Неатомный авианосец (технически классифицируемый как тяжелый авианесущий крейсер для осуществления легального прохода по турецким проливам) имеет репутацию очень ненадежного. Частично проблема заключается в паровых турбинах и котлах [авианосца]», — утверждает автор.

Причину неудач «Адмирала Кузнецова» обозреватель видит в изначальной конструкции и стечении обстоятельств, обеспечивших кораблю дурную славу. Ларсон скептически относится к возможности России завершить капитальный ремонт двигательной установки авианосца в 2021 году.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

В октябре 2018 года издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы Военно-морского флота России.

 
 
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В будущем единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», несмотря на многочисленные неудачи, с которыми ранее столкнулся корабль, «вероятно, будет...
 
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