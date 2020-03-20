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«Плавно плыть на буксире». В США оценили перспективы авианосца «Адмирал Кузнецов»
20.03.2020 14:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В будущем единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», несмотря на многочисленные неудачи, с которыми ранее столкнулся корабль, «вероятно, будет плавно плыть, буксируемый буксиром»,
«Неатомный авианосец (технически классифицируемый как тяжелый авианесущий крейсер для осуществления легального прохода по турецким проливам) имеет репутацию очень ненадежного. Частично проблема заключается в паровых турбинах и котлах [авианосца]», — утверждает автор.
Причину неудач «Адмирала Кузнецова» обозреватель видит в изначальной конструкции и стечении обстоятельств, обеспечивших кораблю дурную славу. Ларсон скептически относится к возможности России завершить капитальный ремонт двигательной установки авианосца в 2021 году.
В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».
В октябре 2018 года издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы Военно-морского флота России.
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В будущем единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», несмотря на многочисленные неудачи, с которыми ранее столкнулся корабль, «вероятно, будет...
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